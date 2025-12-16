Universitario de Deportes ya tiene en marcha la planificación de su tradicional presentación anual, la Noche Crema 2026, que da inicio a la temporada futbolística. En los últimos días se han conocido novedades sobre la programación y el rival que podría enfrentar el elenco merengue en el Estadio Monumental de Ate.

Según trascendió, la dirigencia crema ha propuesto una nueva fecha para este evento amistoso de pretemporada: lunes 26 de enero de 2026, aunque la oficialización dependerá de la aprobación de las autoridades correspondientes. El rival invitado sería nada más y nada menos que la U. de Chile.

Este ajuste en la Noche Crema 2026 se habría planteado después de considerar aspectos logísticos y de seguridad para asegurar una jornada con la mejor organización posible. En cuanto al adversario, en las últimas semanas ha tomado fuerza la posibilidad de que U. de Chile sea el conjunto invitado para este compromiso.

"Está avanzado con la U. de Chile para que sea el rival de la Noche Crema 2026, además la fecha del evento se movería para el lunes 26 de enero, dependiendo de la validación de las autoridades", contó 'Tavo' Serpa para el programa 'Radio U 1924'.

¿Cuál fue el último rival de Universitario en la Noche Crema?

Para la Noche Crema 2025, Universitario se midió ante la selección de Panamá en el Estadio Monumental. El choque terminó 2-1 a favor de los cremas y los goles fueron obra de Paolo Reyna y José 'Tunche' Rivera. Por su parte, Gustavo Herrera le dio la igualdad momentánea a los centroamericanos.