Pablo Guede dejó sus primeras palabras tras llegar al Perú para dirigir a Alianza Lima: "Es un placer"

El estratega argentino arribó al Perú y será presentado oficialmente como nuevo técnico de Alianza Lima.

Pablo Guede llegó al Perú para ser presentado como técnico de Alianza Lima. Foto: Composición LR
Alianza Lima sigue sumando a las piezas claves para lo que será la temporada 2026. Este lunes por la noche, Pablo Guede llegó al Perú para ser presentado oficialmente como técnico blanquiazul. El argentino llega con toda la ilusión, donde tendrá el duro objetivo de logar el campeonato de la Liga 1 2026 y de clasificar a la fase de grupos de la Copa Libertadores. Tengamos en cuenta que los 'íntimos' disputarán la competición desde la fase 1, como lo hicieron este año.

En su llegada, el flamante técnico 'blanquiazul' se animó a dar unas palabras hacia los medios, dejando en claro que está contento por su llegada al club. "Tengo mañana la rueda de prensa, les agradezco que vinieran de verdad, pero mañana hablamos todo lo que tenemos que hablar. Estoy muy contento, muy ilusionado y para mí es un placer estar acá", mencionó el argentino.

¿A qué hora será la presentación de Pablo Guede?

La presentación del técnico de Alianza Lima será el día de hoy martes 16 de diciembre. El club blanquiazul realizará una conferencia de prensa a las 3:00 p. m., donde se le podrán hacer las respectivas consultas al estratega argentino de cara a lo que será toda la planificación para la próxima temporada.

Guede llegó al Perú junto a su comando técnico. El argentino Emiliano Papa y el colombiano Brayan Angulo serán los asistentes que tendrá el estratega en el club. Por otro lado, el chileno Franco Barraza será el preparador físico del equipo y Salomón Libman continuará como el preparador de arqueros.

¿Hasta cuándo será el contrato de Pablo Guede en Alianza Lima?

El acuerdo entre Pablo Guede y Alianza Lima es por toda una temporada. Es decir, el entrenador argentino estará a cargo del plantel blanquiazul hasta el próximo 31 de diciembre del 2026. Recordemos que Guede llega al club en reemplazo de Néstor Gorosito, quien dejó el cargo luego de caer ante Sporting Cristal en las semifinales del play off de la Liga 1.

