HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Mira EN VIVO 'Sin Guion' con Rosa María Palacios
Mira EN VIVO 'Sin Guion' con Rosa María Palacios     Mira EN VIVO 'Sin Guion' con Rosa María Palacios     Mira EN VIVO 'Sin Guion' con Rosa María Palacios     
EN VIVO

Cayó el dictador y elecciones peruanas | Sin Guion con Rosa María Palacios

Fútbol Peruano

Fichajes de la Liga 1 2026 EN VIVO: altas, bajas y renovaciones del fútbol peruano para el inicio de temporada

Alianza Lima, Universitario y Cajamarca FC son los equipos que más sorprendieron en el mercado de fichajes. Revisa cómo se están armando los clubes en el 2026.

La Liga 1 2026 empezará a finales del mes de enero. Foto: composición LR/Alianza Lima/Universitario/Melgar
La Liga 1 2026 empezará a finales del mes de enero. Foto: composición LR/Alianza Lima/Universitario/Melgar

Los aficionados del fútbol peruano cuenta los días para el inicio de una nueva temporada de la Liga 1 2026. En medio de este panorama, varios clubes ya empezaron con sus respectivas pretemporadas para llegar de la mejor manera a la primera jornada. Más allá de equipos de Alianza Lima y Universitario de Deportes, otras instituciones como el recién ascendido Cajamarca FC y Los Chankas sorprendieron con sus movimientos en el mercado de fichajes.

Fichajes de la Liga 1 2026 EN VIVO

08:25
5/1/2026

Los clubes de Liga 1 siguen reforzándose

Bienvenidos, amigos de La República, a la cobertura de todas las incidencias del mercado de fichajes de la Liga 1 2026.

El elenco blanquiazul ya se encuentra trabajando bajo las órdenes del técnico argentino Pablo Guede. Por su parte, los merengues y Sporting Cristal, arrancarán su pretemporada hoy, lunes 5 de enero. Dichas escuadras no solo se preparan para el certamen local, también tendrán que afrontar la Copa Libertadores.

PUEDES VER: Alianza Lima sacude el mercado peruano y le arrebata a joven figura a Universitario para la Liga 3: 'Contrato por dos años'

lr.pe

¿Cuándo empieza la Liga 1 2026?

A falta de confirmación oficial, la primera jornada de la Liga 1 2026 tendría lugar el próximo viernes 30 de enero.

¿Qué clubes van a jugar la Liga 1 2026?

A diferencia del año pasado, la Liga 1 2026 tendrá 18 equipos participantes. Cajamarca FC y CD Moquegua son los nuevos inquilinos de la primera división.

  • Universitario de Deportes
  • Alianza Lima
  • Sporting Cristal
  • Cusco FC
  • FBC Melgar
  • Cienciano
  • Alianza Atlético
  • Deportivo Garcilaso
  • Sport Huancayo
  • ADT Tarma
  • Los Chankas
  • Atlético Grau
  • Sport Boys
  • Comerciantes Unidos
  • Juan Pablo II
  • UTC Cajamarca
  • FC Cajamarca (recién ascendido)
  • CD Moquegua (recién ascendido).

PUEDES VER: Héctor Fértoli, nuevo jugador de Universitario, sorprende al calificar el fichaje de Federico Girotti por Alianza Lima: 'Viene a potenciar la liga'

lr.pe

Formato de la Liga 1 2026

Hace algunas semanas, el periodista Gustavo Peralta reveló que el formato de la Liga 1 2026 será similar al de las ediciones 2023 y 2024. La competición contará con Torneo Apertura, Torneo Clausura y un Acumulado para definir la clasificación a torneos internacionales y descensos.

Notas relacionadas
Cusco FC asegura a 2 de sus figuras para pelear en la Liga 1 y Copa Libertadores 2026

Cusco FC asegura a 2 de sus figuras para pelear en la Liga 1 y Copa Libertadores 2026

LEER MÁS
Caín Fara se rinde a Universitario antes de arrancar la pretemporada: "Contento de llegar a un club tan inmenso"

Caín Fara se rinde a Universitario antes de arrancar la pretemporada: "Contento de llegar a un club tan inmenso"

LEER MÁS
Beto da Silva aseguró estar listo para su nuevo reto en Deportivo Garcilaso: "Ya estoy más aclimatado a la altura"

Beto da Silva aseguró estar listo para su nuevo reto en Deportivo Garcilaso: "Ya estoy más aclimatado a la altura"

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Héctor Fértoli sorprende al calificar el fichaje de Federico Girotti por Alianza Lima: "Viene a potenciar la liga"

Héctor Fértoli sorprende al calificar el fichaje de Federico Girotti por Alianza Lima: "Viene a potenciar la liga"

LEER MÁS
Alianza Lima sacude el mercado peruano y le arrebata a joven figura a Universitario para la Liga 3: "Contrato por dos años"

Alianza Lima sacude el mercado peruano y le arrebata a joven figura a Universitario para la Liga 3: "Contrato por dos años"

LEER MÁS
Williams Riveros sobre salidas de Rodrigo Ureña y Sebastián Britos de Universitario: “Tenemos jugadores que los pueden suplir”

Williams Riveros sobre salidas de Rodrigo Ureña y Sebastián Britos de Universitario: “Tenemos jugadores que los pueden suplir”

LEER MÁS
Andrés Aguilar deja Ayacucho FC sin debutar en la Liga 1: volante inglés fichó por club de Brasil

Andrés Aguilar deja Ayacucho FC sin debutar en la Liga 1: volante inglés fichó por club de Brasil

LEER MÁS
Rodrigo Ureña se despide de Universitario con duro mensaje: "Me quedo con lo que es la 'U' real"

Rodrigo Ureña se despide de Universitario con duro mensaje: "Me quedo con lo que es la 'U' real"

LEER MÁS

Ofertas

PERULANDIA: Full day + Piscinas + s/ 30 de vale de consumo incluido + Perusaurus y más

Perulandia

PERULANDIA: Full day + Piscinas + s/ 30 de vale de consumo incluido + Perusaurus y más

PRECIO

S/ 49.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Buffet Campestre Ilimitado o Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Buffet Campestre Ilimitado o Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

PRECIO

S/ 44.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Apagones y daños a infraestructuras: las imágenes del fuerte sismo de magnitud 6,5 que remeció México

César Acuña obligado por sentencia a pagar alimentos para su menor hijo

Dueño de agrupación Carlos Miguel y Orquesta revela detalles del estado de salud de músicos heridos tras ataque: "Uno de ellos está bien"

Fútbol Peruano

Hernán Barcos tendrá un nuevo socio: FC Cajamarca fichó a Tomás Andrade, ex River Plate, para la Liga 1 2026

'Proyecto blanquiazul' en FC Cajamarca: los 7 exjugadores de Alianza Lima que llegarían para la Liga 1 2026

Universitario hace oficial fichaje de Héctor Fétoli para la Liga 1 y Copa Libertadores: "Un rayo para el tricampeón"

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

César Acuña obligado por sentencia a pagar alimentos para su menor hijo

Ciro Castillo habría ordenado la construcción de una "ruta de escape" en su oficina cuando era gobernador del Callao, según Fiscalía

Presidente del TC afirma que Mario Vizcarra tendría impedimentos para postular por sentencia de peculado

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025