Los aficionados del fútbol peruano cuenta los días para el inicio de una nueva temporada de la Liga 1 2026. En medio de este panorama, varios clubes ya empezaron con sus respectivas pretemporadas para llegar de la mejor manera a la primera jornada. Más allá de equipos de Alianza Lima y Universitario de Deportes, otras instituciones como el recién ascendido Cajamarca FC y Los Chankas sorprendieron con sus movimientos en el mercado de fichajes.

Fichajes de la Liga 1 2026 EN VIVO 08:25 Los clubes de Liga 1 siguen reforzándose Bienvenidos, amigos de La República, a la cobertura de todas las incidencias del mercado de fichajes de la Liga 1 2026.

El elenco blanquiazul ya se encuentra trabajando bajo las órdenes del técnico argentino Pablo Guede. Por su parte, los merengues y Sporting Cristal, arrancarán su pretemporada hoy, lunes 5 de enero. Dichas escuadras no solo se preparan para el certamen local, también tendrán que afrontar la Copa Libertadores.

¿Cuándo empieza la Liga 1 2026?

A falta de confirmación oficial, la primera jornada de la Liga 1 2026 tendría lugar el próximo viernes 30 de enero.

¿Qué clubes van a jugar la Liga 1 2026?

A diferencia del año pasado, la Liga 1 2026 tendrá 18 equipos participantes. Cajamarca FC y CD Moquegua son los nuevos inquilinos de la primera división.

Universitario de Deportes

Alianza Lima

Sporting Cristal

Cusco FC

FBC Melgar

Cienciano

Alianza Atlético

Deportivo Garcilaso

Sport Huancayo

ADT Tarma

Los Chankas

Atlético Grau

Sport Boys

Comerciantes Unidos

Juan Pablo II

UTC Cajamarca

FC Cajamarca (recién ascendido)

CD Moquegua (recién ascendido).

Formato de la Liga 1 2026

Hace algunas semanas, el periodista Gustavo Peralta reveló que el formato de la Liga 1 2026 será similar al de las ediciones 2023 y 2024. La competición contará con Torneo Apertura, Torneo Clausura y un Acumulado para definir la clasificación a torneos internacionales y descensos.