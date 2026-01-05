Fichajes de la Liga 1 2026 EN VIVO: altas, bajas y renovaciones del fútbol peruano para el inicio de temporada
Alianza Lima, Universitario y Cajamarca FC son los equipos que más sorprendieron en el mercado de fichajes. Revisa cómo se están armando los clubes en el 2026.
- Cusco FC asegura a 2 de sus figuras para pelear en la Liga 1 y Copa Libertadores 2026
- Beto da Silva aseguró estar listo para su nuevo reto en Deportivo Garcilaso: "Ya estoy más aclimatado a la altura"
Los aficionados del fútbol peruano cuenta los días para el inicio de una nueva temporada de la Liga 1 2026. En medio de este panorama, varios clubes ya empezaron con sus respectivas pretemporadas para llegar de la mejor manera a la primera jornada. Más allá de equipos de Alianza Lima y Universitario de Deportes, otras instituciones como el recién ascendido Cajamarca FC y Los Chankas sorprendieron con sus movimientos en el mercado de fichajes.
Fichajes de la Liga 1 2026 EN VIVO
Los clubes de Liga 1 siguen reforzándose
Bienvenidos, amigos de La República, a la cobertura de todas las incidencias del mercado de fichajes de la Liga 1 2026.
El elenco blanquiazul ya se encuentra trabajando bajo las órdenes del técnico argentino Pablo Guede. Por su parte, los merengues y Sporting Cristal, arrancarán su pretemporada hoy, lunes 5 de enero. Dichas escuadras no solo se preparan para el certamen local, también tendrán que afrontar la Copa Libertadores.
PUEDES VER: Alianza Lima sacude el mercado peruano y le arrebata a joven figura a Universitario para la Liga 3: 'Contrato por dos años'
¿Cuándo empieza la Liga 1 2026?
A falta de confirmación oficial, la primera jornada de la Liga 1 2026 tendría lugar el próximo viernes 30 de enero.
¿Qué clubes van a jugar la Liga 1 2026?
A diferencia del año pasado, la Liga 1 2026 tendrá 18 equipos participantes. Cajamarca FC y CD Moquegua son los nuevos inquilinos de la primera división.
- Universitario de Deportes
- Alianza Lima
- Sporting Cristal
- Cusco FC
- FBC Melgar
- Cienciano
- Alianza Atlético
- Deportivo Garcilaso
- Sport Huancayo
- ADT Tarma
- Los Chankas
- Atlético Grau
- Sport Boys
- Comerciantes Unidos
- Juan Pablo II
- UTC Cajamarca
- FC Cajamarca (recién ascendido)
- CD Moquegua (recién ascendido).
PUEDES VER: Héctor Fértoli, nuevo jugador de Universitario, sorprende al calificar el fichaje de Federico Girotti por Alianza Lima: 'Viene a potenciar la liga'
Formato de la Liga 1 2026
Hace algunas semanas, el periodista Gustavo Peralta reveló que el formato de la Liga 1 2026 será similar al de las ediciones 2023 y 2024. La competición contará con Torneo Apertura, Torneo Clausura y un Acumulado para definir la clasificación a torneos internacionales y descensos.