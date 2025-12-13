HOYSuscripcion LR Focus

Gira de Lionel Messi en la India casi termina en tragedia: hinchas enfurecieron tras no verlo jugar y destrozaron estadio

Miles de aficionados en Calcuta invadieron el campo de juego por el alto precio de las entradas y la poca participación de Lionel Messi, quien apenas estuvo 22 minutos en cancha.  

Autoridades de la India extendieron su disculpa a Lionel Messi y anunciaron medidas legales contra el organizador del evento. Foto: composición LR/TyC Sports
Autoridades de la India extendieron su disculpa a Lionel Messi y anunciaron medidas legales contra el organizador del evento. Foto: composición LR/TyC Sports

Lo que se había anunciado como una jornada histórica para los aficionados del fútbol en la India terminó envuelta en desorden, protestas y un operativo policial inesperado. La visita del astro argentino Lionel Messi al histórico Salt Lake Stadium se vio abruptamente interrumpida este sábado luego de que miles de seguidores, frustrados por la falta de acceso visual al ídolo, protagonizaran disturbios dentro del recinto.

La expectativa por ver de cerca al campeón mundial de 2022, que llegó al país para encabezar el inicio de su “GOAT Tour”, atrajo a miles de personas al estadio. Sin embargo, lo que debía ser un momento de celebración se transformó rápidamente en un episodio de enojo colectivo cuando Messi permaneció apenas un breve lapso ante la multitud.

Hinchas destrozaron estadio en gira de Lionel Messi en la India

Según reveló The Guardian, el delantero argentino estuvo en el recinto por un periodo significativamente menor de lo prometido, y gran parte de su breve aparición se vio opacada por un grupo de políticos, funcionarios y personalidades que lo rodearon, bloqueando las vistas de los aficionados.

Muchos fanáticos, que pagaron entradas costosas para el evento, se sintieron engañados al no poder ver al jugador incluso con televisores gigantes dentro del recinto. La tensión escaló cuando, tras confirmarse que Messi dejaría el estadio sin cumplir con el programa completo, el público comenzó a arrojar botellas, sillas plásticas y otros objetos desde las gradas hacia el centro del campo. Segmentos de espectadores consiguieron ingresar a la pista, donde derribaron barreras provisionales y dañaron estructuras auxiliares.

Autoridades de la India se pronuncian tras caos en gira de Lionel Messi

Ante la creciente agitación, el futbolista fue evacuado rápidamente por seguridad, poniendo fin a su primera aparición del tour antes de lo previsto. De acuerdo a la información de la agencia Reuters, las autoridades detuvieron al principal organizador del evento, identificado como Satadru Dutta, bajo sospecha de mala gestión y otras posibles responsabilidades.

La jefe de gobierno del estado de Bengala Occidental, Mamata Banerjee, emitió una disculpa pública tanto a Messi como a los aficionados por el manejo deficiente del acto. Además, comunicó la apertura de una investigación oficial para esclarecer las causas del desorden y definir responsabilidades en torno a la planificación del evento.

A pesar del tumulto en Calcuta, la agenda de Messi continúa en otras ciudades importantes del país, con fechas previstas en Hyderabad, Mumbai y Nueva Delhi, donde están programadas clínicas deportivas, conciertos y actividades comunitarias.

