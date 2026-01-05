HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Fiscal en Argentina exige activar la extradición de Maduro
Fiscal en Argentina exige activar la extradición de Maduro     Fiscal en Argentina exige activar la extradición de Maduro     Fiscal en Argentina exige activar la extradición de Maduro     
Deportes

Perú vs España EN VIVO por Kings League Word Cup 2026: horarios y canales para ver al equipo de Paolo Guerrero y El Zeein

El equipo nacional sale a la cancha con la obligación de dar el batacazo ante España, ya que en la jornada anterior fueron superados por Qatar. El Zeein cara a cara con DjMaRiiO.

Perú se mide a España en un partidazo por el Mundial de la Kings League. Foto: Betsabeth de Los Santos
Perú se mide a España en un partidazo por el Mundial de la Kings League. Foto: Betsabeth de Los Santos

Perú se empezó con el pie izquierdo en la Kings League Word Cup 2026, ya que perdieron 5-4 ante Qatar por la primera fecha y este martes 6, desde las 10:00 am, el cuadro nacional se mide a la poderosa España en Brasil. El histórico partido lo puedes ver mediante llas plataformas Disney+ y DAZN. 

Es importante destacar que Paolo Guerrero, capitán y copresidente de la selección nacional, se encuentra enfocado en su pretemporada con Alianza Lima y no viajará. La Kings League se distingue del fútbol tradicional al implementar reglas innovadoras, como la opción de activar la carta "penal presidente". De este modo, 'PG9' podría patear el penal.

PUEDES VER: Pedro Gallese y su objetivo como el flamante fichaje de Deportivo Cali: "Es un histórico grande que quiere volver a los primeros lugares"

lr.pe

¿A qué hora ver Perú vs España por la Kings League Word Cup?

Perú quiere cobrarse la revancha, tras caer 5-4 en el 'match ball' ante Qatar por la primera jornada de la Kings League Word Cup 2026. El cuadro nacional sale a la cancha con la obligación de derrotar al el elenco español que preside Dj MaRiiO. El conjunto de ElZeein no parte como favorito, pero van por el golpe. Por este motivo, La República Deportes te juega los horarios confirmados del atractivo cruce.

  • Perú: 6:00 p.m.
  • Ecuador: 6:00 p.m.
  • Colombia: 6:00 p.m.
  • Bolivia: 7:00 p.m.
  • Venezuela: 7:00 p.m.
  • Paraguay: 8:00 p.m.
  • Chile: 8:00 p.m.
  • Argentina: 8:00 p.m.
  • Brasil: 8:00 p.m.
  • Uruguay: 8:00 p.m.
  • España: 00:00 a.m.

PUEDES VER: Luis Ramos se rinde a Paolo Guerrero en la pretemporada con Alianza Lima: "Tenía el sueño de jugar al lado de mi ídolo"

lr.pe

¿Dónde ver Perú vs España por Kings League Word Cup 2026?

El enfrentamiento entre España y Perú será transmitido a través del canal de YouTube de la Kings League y del creador de contenido Zein. Además, los aficionados podrán disfrutar del partido en las plataformas Disney+ y DAZN desde las 6:00 pm.

PUEDES VER: Ignacio Buse se mete en el Top 100 del ranking ATP por primera vez: el tenis peruano empieza el 2026 con el pie derecho

lr.pe

¿Cuál es el formato de la Kings League Word Cup 2026?

Los equipos se reparten en cinco grupos de cuatro participantes cada uno. Solo el líder de cada grupo logrará avanzar de manera directa a los cuartos de final. Por otro lado, los cinco segundos de cada zona, junto con el mejor tercero, tendrán una oportunidad adicional en una fase de repesca, en la siguiente ronda. Posteriormente, el torneo seguirá con una serie de eliminación directa, luego los cuartos de final y la picante final el próximo sábado 17 de enero en el Allianz Parque.

Notas relacionadas
Con un gol al último minuto, Perú perdió 4-5 ante Qatar por la Kings World Cup Nations 2026

Con un gol al último minuto, Perú perdió 4-5 ante Qatar por la Kings World Cup Nations 2026

LEER MÁS
Perú en la Kings World Cup Nations 2026: rivales y jugadores del equipo presidido por Paolo Guerrero

Perú en la Kings World Cup Nations 2026: rivales y jugadores del equipo presidido por Paolo Guerrero

LEER MÁS
Paolo Guerrero revela en qué equipo le gustaría jugar luego de salir de Alianza Lima: "Eso sí quiero ganar"

Paolo Guerrero revela en qué equipo le gustaría jugar luego de salir de Alianza Lima: "Eso sí quiero ganar"

LEER MÁS
Universitario en el mercado de fichajes: altas, bajas y rumores del tricampeón de la Liga 1

Universitario en el mercado de fichajes: altas, bajas y rumores del tricampeón de la Liga 1

LEER MÁS
Fichajes de Alianza Lima: altas y bajas del club íntimo para la temporada 2026 de Liga 1 y Copa Libertadores

Fichajes de Alianza Lima: altas y bajas del club íntimo para la temporada 2026 de Liga 1 y Copa Libertadores

LEER MÁS
Fichajes de la Liga 1 2026 EN VIVO: últimas noticias en el mercado de pases de Perú

Fichajes de la Liga 1 2026 EN VIVO: últimas noticias en el mercado de pases de Perú

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Alianza Lima sacude el mercado peruano y le arrebata a joven figura a Universitario para la Liga 3: "Contrato por dos años"

Alianza Lima sacude el mercado peruano y le arrebata a joven figura a Universitario para la Liga 3: "Contrato por dos años"

LEER MÁS
Universitario fue el club que más público llevó en la Liga 1: así quedó la tabla del hincha 2025

Universitario fue el club que más público llevó en la Liga 1: así quedó la tabla del hincha 2025

LEER MÁS
La nueva apuesta de Alianza Lima para el 2026: la 'joya' de 16 años que forma parte de la pretemporada y la rompió en torneo internacional

La nueva apuesta de Alianza Lima para el 2026: la 'joya' de 16 años que forma parte de la pretemporada y la rompió en torneo internacional

LEER MÁS
Sebastián Britos revela por qué volvió al Perú tras su salida de Universitario y admite: "Me sorprendió no continuar"

Sebastián Britos revela por qué volvió al Perú tras su salida de Universitario y admite: "Me sorprendió no continuar"

LEER MÁS
Héctor Fértoli sorprende al calificar el fichaje de Federico Girotti por Alianza Lima: "Viene a potenciar la liga"

Héctor Fértoli sorprende al calificar el fichaje de Federico Girotti por Alianza Lima: "Viene a potenciar la liga"

LEER MÁS
Williams Riveros sobre salidas de Rodrigo Ureña y Sebastián Britos de Universitario: “Tenemos jugadores que los pueden suplir”

Williams Riveros sobre salidas de Rodrigo Ureña y Sebastián Britos de Universitario: “Tenemos jugadores que los pueden suplir”

LEER MÁS

Ofertas

PERULANDIA: Full day + Piscinas + s/ 30 de vale de consumo incluido + Perusaurus y más

Perulandia

PERULANDIA: Full day + Piscinas + s/ 30 de vale de consumo incluido + Perusaurus y más

PRECIO

S/ 49.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Buffet Campestre Ilimitado o Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Buffet Campestre Ilimitado o Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

PRECIO

S/ 44.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Rick Harrison, estrella de 'El precio de la historia', se casó por cuarta vez en Las Vegas y planea luna de miel en Cancún

¿Cómo inscribirse al servicio militar obligatorio en Perú? Requisitos, pasos y documentos que necesitas

El Pentágono asegura que casi 200 soldados participaron en operativo en Caracas que logró la captura de Maduro

Deportes

Fichajes de la Liga 1 2026 EN VIVO: altas, bajas y renovaciones del fútbol peruano para el inicio de temporada

Barcelona - Athletic Club: día, hora y canal de TV para ver la semifinal de la Supercopa de España

Pretemporada de Alianza Lima 2026: últimas noticias del club blanquiazul en sus primeros días de entrenamientos

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Elecciones 2026: las nuevas caras de los partidos para los próximos comicios

Abogados colegiados pagarán 11 mil soles para que puedan postular como representante ante el JNE

Fiscalía recupera más de S/2 millones en inmuebles vinculados a la cúpula de Sendero Luminoso

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025