Perú vs España EN VIVO por Kings League Word Cup 2026: horarios y canales para ver al equipo de Paolo Guerrero y El Zeein

Perú se mide a España en un partidazo por el Mundial de la Kings League. Foto: Betsabeth de Los Santos

Perú se empezó con el pie izquierdo en la Kings League Word Cup 2026, ya que perdieron 5-4 ante Qatar por la primera fecha y este martes 6, desde las 10:00 am, el cuadro nacional se mide a la poderosa España en Brasil. El histórico partido lo puedes ver mediante llas plataformas Disney+ y DAZN.

Es importante destacar que Paolo Guerrero, capitán y copresidente de la selección nacional, se encuentra enfocado en su pretemporada con Alianza Lima y no viajará. La Kings League se distingue del fútbol tradicional al implementar reglas innovadoras, como la opción de activar la carta "penal presidente". De este modo, 'PG9' podría patear el penal.

¿A qué hora ver Perú vs España por la Kings League Word Cup?

Perú quiere cobrarse la revancha, tras caer 5-4 en el 'match ball' ante Qatar por la primera jornada de la Kings League Word Cup 2026. El cuadro nacional sale a la cancha con la obligación de derrotar al el elenco español que preside Dj MaRiiO. El conjunto de ElZeein no parte como favorito, pero van por el golpe. Por este motivo, La República Deportes te juega los horarios confirmados del atractivo cruce.

Perú: 6:00 p.m.

6:00 p.m. Ecuador: 6:00 p.m.

6:00 p.m. Colombia: 6:00 p.m.

6:00 p.m. Bolivia: 7:00 p.m.

7:00 p.m. Venezuela: 7:00 p.m.

7:00 p.m. Paraguay: 8:00 p.m.

8:00 p.m. Chile: 8:00 p.m.

8:00 p.m. Argentina: 8:00 p.m.

8:00 p.m. Brasil: 8:00 p.m.

8:00 p.m. Uruguay: 8:00 p.m.

8:00 p.m. España: 00:00 a.m.

¿Dónde ver Perú vs España por Kings League Word Cup 2026?

El enfrentamiento entre España y Perú será transmitido a través del canal de YouTube de la Kings League y del creador de contenido Zein. Además, los aficionados podrán disfrutar del partido en las plataformas Disney+ y DAZN desde las 6:00 pm.

¿Cuál es el formato de la Kings League Word Cup 2026?

Los equipos se reparten en cinco grupos de cuatro participantes cada uno. Solo el líder de cada grupo logrará avanzar de manera directa a los cuartos de final. Por otro lado, los cinco segundos de cada zona, junto con el mejor tercero, tendrán una oportunidad adicional en una fase de repesca, en la siguiente ronda. Posteriormente, el torneo seguirá con una serie de eliminación directa, luego los cuartos de final y la picante final el próximo sábado 17 de enero en el Allianz Parque.