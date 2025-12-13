Sporting Cristal sigue buscando reforzarse de cara a la temporada 2026 para disputar la Liga 1 y la Copa Libertadores. El conjunto 'bajopontino' estaría cerca de tener en sus filas al brasileño Gabriel Santana, quien llega procedente del Mirassol de la Primera División de Brasil.

La noticia llegó desde Brasil. El medio 'Globo Esporte' indicó que el mediocampista terminó contrato con su actual club y estaría cerca de ser nuevo jugador de Sporting Cristal. "Gabriel ya no es jugador de Mirassol. El centrocampista de 35 años deja el club con estatus de ídolo y está cerca de ser fichado por Sporting Cristal de Perú", indicaron en el portal web.

¿Quién es Gabriel Santana?

Jugador brasileño de 35 años con amplia experiencia en el fútbol profesional. Se desempeña como mediocampista ofensivo y puede jugar como interior derecho e izquierdo. Esta temporada disputó 36 partidos con el Mirassol, entre Brasileirao y Campeonato Paulista. Anotó 8 goles y brindó 3 asistencias, siendo uno de los más destacados de su equipo y del campeonato.

Con Santana, el 'Leao' clasificó a la Copa Libertadores 2026, luego de culminar el Brasileirao en el puesto 4, detrás de equipos históricos como Flamengo, Palmeiras y Cruzeiro.

¿En qué clubes ha jugado Gabriel Santana?

Gabriel Santana ha jugado en diferentes equipos. La mayor parte de su carrera la ha tenido en el fútbol brasileño donde ha integrado 6 equipos. La única experiencia internacional que ha tenido hasta el momento fue en el Kashiwa Reysol de Japón. Esta es la lista de equipos por los que pasó el experimentado volante: