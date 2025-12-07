HOYSuscripcion LR Focus

Fútbol Peruano

Martín Távara resaltó la jerarquía de Sporting Cristal tras victoria frente a Alianza Lima: “Lo minimizan mucho”

"Le arruinamos la fiesta a ellos en su casa con su gente", fueron las palabras del centrocampista, quien no dudó en resaltar el esfuerzo del equipo para alcanzar la final de los playoffs.

Martín Távara habló sobre el resultado que consiguió Sporting Cristal sobre Alianza Lima. Foto: composición LR/ GolPerú/X
Martín Távara habló sobre el resultado que consiguió Sporting Cristal sobre Alianza Lima. Foto: composición LR/ GolPerú/X

Alianza Lima cayó derrotado en Matute frente a Sporting Cristal por 5-4 en penales y se queda con el cupo de Perú 4 para la Copa Libertadores. Durante el partido, una de las figuras fue Martín Távara, quien se vistió de héroe al empatar el marcador casi al final del encuentro, permitiendo que los celestes sigan soñando, habló sobre esta gran victoria.

Tras la clasificación, el jugador rimense conversó con los medios y destacó las críticas que minimizaban al equipo del Rímac, señalando que no tenían la jerarquía para afrontar un partido así. Además, no dudó en remarcar que “le arruinaron la fiesta” al conjunto blanquiazul en su propio estadio.

lr.pe

Martín Távara resaltó la jerarquía de Sporting Cristal frente a Alianza Lima

En conversación con GOLPERÚ, el número 25 no dudó en resaltar que muchos jugadores de Sporting Cristal forman parte de la selección peruana y criticó que los minimizaran antes de este duelo.

"La jerarquía se habló mucha de jerarquía así que se dan cuenta que Cristal tiene mucha jerarquía. Tenemos mucho jugadores en selección. Creo que de eso se habla poco, a Cristal lo minimizan mucho y creo que hoy demostramos que somos un equipo grande", empezó diciendo para 'GOLPERU'.

"Le arruinamos la fiesta a ellos en su casa con su gente, es importante para nosotros. Nos motiva más a nosotros a seguir en el camino que tenemos un camino importante la otra semana", sentenció el jugador rimense.

lr.pe

¿Cuándo juega Sporting Cristal contra Cusco FC?

El primer encuentro de la final de los playoffs de la Liga 1 2025 entre Sporting Cristal y Cusco FC se jugará este miércoles 10 de diciembre desde las 8.00 p. m., mientras que el partido de vuelta está programado para el domingo 14 de diciembre. La ida se disputará en el Estadio Nacional y la revancha en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega.

