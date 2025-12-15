Miguel Rondelli apuntó contra la prensa que minimiza el trabajo de Cusco FC tras ganarle a Sporting Cristal y conseguir el cupo de Perú 2 para la fase de grupos de la Copa Libertadores. En declaraciones para Ovación, durante la conferencia de prensa postpartido, el argentino no dudó en señalar el trabajo que han venido realizando para alcanzar este gran logro. No obstante, cuando fue consultado sobre las declaraciones que tuvo al llegar a Lima, no dudó en explicar a qué se refería.

En sus palabras, Rondelli señaló que cuando llegó había un par de periodistas; no obstante, indicó que si hubieran ganado los rimenses, habrían sido más. Además, cuestionó que se le restara importancia al cupo de Perú 2, pues explicó que recién empezó a importar cuando Alianza Lima y Cristal lo disputaron. Sin embargo, también señaló que no le importa tener notoriedad o que no hablen de ellos, y que lo único que le molesta es que los menosprecien.

¿Qué dijo Miguel Rondelli sobre la prensa tras ganarle a Sporting Cristal?

"Mi enojo cuando llegué a Lima es el mismo que ahora. Cuando llegué había cuatro periodistas y una cámara, y si hubiera ganado Cristal habría 20 periodistas y 20 cámaras; cada uno sabe lo que vende. A mí no me importa no tener notoriedad, que no nos saquen en la prensa o que no hablen de nosotros. Eso no me importa. Lo que sí me molesta es cómo se menosprecia", empezó diciendo el DT argentino.

"En el momento en que la ‘U’ salió campeón, muchos colegas tuyos decían que Perú 2 no importaba. Cuando empezaron a jugar Alianza y Cristal, ya empezó a importar Perú 2. Y ahora seguramente nos van a querer bajar el precio diciendo que no se consiguió nada, pero para nosotros es un logro importante, para un club de provincia. A mí lo que me molesta es eso: cuando ganamos es por la altura, cuando perdemos es porque no estamos capacitados, cuando disputamos, lo que disputamos nosotros no importa. Repito, no me molesta no tener notoriedad, cuanto menos tengamos, mejor; me molesta cuando se nos quiere bajar el precio", sentenció el Miguel Rondelli.

¿Cómo quedo el Cusco FC vs Sporting Cristal?

Cusco FC superó a Sporting Cristal en la serie de playoffs por el cupo de Perú 2 a la Copa Libertadores 2026. El conjunto cusqueño se impuso 2-0 en el partido de vuelta, con anotaciones de Iván Colman, de penal a los 37 minutos, y Facundo Callejo a los 57’, logrando así revertir la caída 1-0 sufrida en la ida y darle vuelta al marcador global. Con este resultado, los imperiales accedieron directamente a la fase de grupos del certamen continental, mientras que los rimenses deberán afrontar las rondas preliminares.