Real Madrid vs Atlético de Madrid: horarios y canales para ver la Supercopa de España 2026

Real Madrid y Atlético de Madrid se vuelven a enfrentar en una Supercopa de España tras dos años. Foto: composición de LR/Jazmín Ceras

Real Madrid y Atlético de Madrid se vuelven a enfrentar en una Supercopa de España tras dos años. Foto: composición de LR/Jazmín Ceras

Real Madrid vs Atlético de Madrid EN VIVO juegan este jueves 8 de enero, a partir de las 2.00 p. m. (hora peruana), por la semifinal de la Supercopa de España 2026. El partido se disputará en el estadio King Abdullah Sports City (Yeda, Arabia Saudita), con transmisión vía América TV y Movistar Deportes. Si no quieres perderte la cobertura ONLINE gratis por internet, infórmate a través de La República Deportes, que te dará a conocer las alineaciones confirmadas, el marcador actualizado minuto a minuto y la recopilación en video de los goles.

Luego de la exhibición de fútbol que dio el Barcelona ante Athletic Club, le toca el turno a merengues y colchoneros para exhibir las credenciales que les hagan merecedores a competir contra los catalanes por el primer título del año. Ambos equipos llegan con bajas, pero en el caso de la Casa Blanca podrían sentirse más.

El gran ausente de este nuevo derbi será el francés Kylian Mbappé, aquejado por una lesión a la rodilla izquierda desde fines de diciembre. Sin él, las esperanzas de gol recaen en Gonzalo García, quien cumplió con creces al tomar el lugar del galo y marcar un hat-trick en el cruce liguero frente al Betis.

El Atleti, en cambio, no tendrá ningún problema para contar con Julián Álvarez, aunque necesita que el argentino recupere su olfato goleador. En los 10 últimos juegos oficiales (contando todas las competencias), la 'Araña' apenas ha podido marcar dos tantos, la mitad que su compañero en ataque, Alexander Sorloth, en el mismo número de encuentros.

¿A qué hora juega Real Madrid vs Atlético de Madrid?

En territorio peruano, el partido se podrá seguir a partir de las 2.00 p. m. Si estás en otro país, revisa el horario correspondiente de acuerdo a la siguiente guía.

Costa Rica, México: 1.00 p. m.

Colombia, Ecuador: 2.00 p. m.

Estados Unidos (Miami, Nueva York, Washington D. C.): 2.00 p. m.

Bolivia, Venezuela: 3.00 p.m.

Argentina, Brasil, Chile, Paraguay, Uruguay: 4.00 p. m.

España: 8.00 p. m.

¿Qué canal transmite Real Madrid vs Atlético de Madrid?

La transmisión del derbi madrileño por TV estará a cargo de América TV (señal abierta) y Movistar Deportes (cable) en Perú. Para otros países, estos son los canales que cuentan con los derechos.

Argentina: Flow (canal 116)

Brasil: Disney Plus

Colombia: Win+ Fútbol

Costa Rica: Sky Sports

Ecuador: ECDF

México: Sky Sports

Paraguay: Flow (canal 25)

Perú: América TV, Movistar Deportes

Uruguay: Flow (canal 719 TV y 119 app/Box)

Venezuela: Meridiano TV, Venevisión

Estados Unidos: ESPN Deportes, ESPN 2

España: Movistar+ LaLiga de Campeones.

Pronóstico de Real Madrid vs Atlético de Madrid

Las cuotas de las principales casas de apuestas dan como favorito para al Real Madrid, aunque por un margen no muy amplio.

Betsson: gana Real (2,38), empate (3,55), gana Atlético (2,88)

Betano: gana Real (2,47), empate (3,55), gana Atlético (2,95)

Bet365: gana Real (2,35), empate (3,40), gana Atlético (2,90)

1XBet: gana Real (2,45), empate (3,60), gana Atlético (3,03)

Coolbet: gana Real (2,40), empate (3,60), gana Atlético (2,95)

Doradobet: gana Real (2,36), empate (3,60), gana Atlético (2,90).

Alineaciones probables de Real Madrid vs Atlético de Madrid

Estos son los posibles equipos titulares de Real Madrid y Atlético de Madrid para esta semifinal de Supercopa.

Real Madrid : Courtois; Carreras, Rüdiger, Asencio, Valverde; Bellingham, Tchouaméni, Camavinga; Vinicius, Gonzalo, Rodrygo.

: Courtois; Carreras, Rüdiger, Asencio, Valverde; Bellingham, Tchouaméni, Camavinga; Vinicius, Gonzalo, Rodrygo. Atlético de Madrid:Oblak; Hancko, Le Normand, Pubill, M. Llorente; A. Baena, Koke, Barrios, G. Simeone; J. Álvarez y Sörloth.

Últimos partidos Real Madrid vs Atlético de Madrid

Este es el balance de los cinco cruces más recientes entre ambas escuadras por LaLiga y Champions League.