Sporting Cristal no pudo repetir ante Cusco FC la remontada épica que había protagonizado contra Alianza Lima por los playoffs de la Liga 1 2025. El 'castigo' para los rimenses por no ganar la llave será quedarse sin el cupo de Perú 2, que le hubiera dado la clasificación directa a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026, junto con la millonaria remuneración que conlleva disputar esta instancia del certamen.

Al dejar de ingresar este importante monto a sus arcas, el conjunto cervecero tendrá menos recursos son los que reforzarse para la próxima temporada. Este 2025, los celestes no dieron la talla a nivel internacional ni local, por lo cual los hinchas exigen la llegada de fichajes de calidad con los que poder volver a pelear por el título.

¿Cuántos millones dejará de ganar Sporting Cristal tras perder los playoffs?

En caso de haber accedido de forma directa a fase de grupos de la Copa Libertadores, Cristal hubiera asegurado automáticamente 3 millones de dólares. Esta es la cantidad que la Conmebol entrega a los participantes de dicha etapa por jugar tres partidos en condición de local (un millón por cada encuentro). Además, existe un premio adicional de 330.000 dólares por cada victoria, disponible solo durante esa ronda.

En cambio, al llegar apenas a la segunda fase preliminar en su condición de Perú 3, el cuadro de La Florida recibirá tan solo 500.000 dólares, es decir, apenas la sexta parte del 'premio mayor' al que estaba apuntando.

¿Cómo afectará a Sporting Cristal no ganar los millones de Conmebol?

A nivel deportivo, la gran consecuencia que tendría esta situación en tienda rimense es que le restará posibilidades para armado del plantel 2026. Por ejemplo, se dificultaría la negociación por Luis Advíncula, uno de los jugadores que estaban en la órbita, quien tiene contrato vigente con Boca Juniors.

De igual forma, el club tendrá menos dinero para ir por futbolistas extranjeros que le permitan elevar su nivel de competitividad a diferencia de los foráneos que incorporó este año, quienes rindieron muy por debajo de lo esperado. Por último, Cristal se complicaría en caso exista una puja por un fichaje que también interese a otros equipos con mayor poderío económico, como Alianza Lima o Universitario de Deportes.