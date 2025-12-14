HOYSuscripcion LR Focus

Deportes

Cristian Benavente se quejó del árbitro tras perder los playoffs contra Cusco FC: "No puede ser tan protagonista"

Al final del partido en el Cusco, el volante de Sporting Cristal criticó la actuación de Bruno Pérez y aseguró que su desempeño no le hizo bien al espectáculo que fueron a ver los hinchas.

Cristian Benavente acusó a Bruno Pérez de demorar mucho en la toma de decisiones. Foto: composición de LR/captura de L1 Max
Cristian Benavente acusó a Bruno Pérez de demorar mucho en la toma de decisiones. Foto: composición de LR/captura de L1 Max

Sporting Cristal cerró su temporada 2025 con una dura derrota en la final de los playoffs ante Cusco FC. El equipo rimense solo debía empatar para quedarse con el cupo de Perú 2 a la Copa Libertadores 2026, pero el cuadro cusqueño se hizo fuerte como local y remontó la serie con una victoria inapelable por 2-0.

Pese a su decepción por el mal resultado, el volante Cristian Benavente se animó a declarar al término de los 90 minutos. Además de una ligera autocrítica, el 'Chaval' enfiló contra el árbitro Bruno Pérez, al que acusó de querer ser demasiado "protagonista" por demorar mucho en la toma de decisiones.

PUEDES VER: Lista de convocados de la selección peruana: Safap reveló nómina para el amistoso ante Bolivia en Chincha

lr.pe

¿Qué dijo Cristian Benavente tras perder contra Cusco FC?

"Hicimos todo lo que pudimos, estoy orgulloso de mis compañeros. Un poco con la calentura, pero creo que si queremos mejorar la liga y el nivel del fútbol, un árbitro no puede ser más protagonista que los futbolistas. Se lo he dicho a él (Bruno Pérez): con todo respeto, no puede ser tan protagonista y tardar 3 o 4 minutos en una decisión. Eso no es bueno para el espectáculo que viene a ver la gente", declaró el mediocampista para L1 Max.

La acción concreta a la que Benavente aludió fue la expulsión de Pierre da Silva por una dura entrada sobre Santiago González. En un primer momento, el réferi solo le mostró tarjeta amarilla y no fue sino hasta que atendió el llamado del VAR, varios minutos después, que cambió su decisión a cartulina roja.

Cristian Benavente sobre próximos retos: "Se lo debemos al hincha"

Tras descargar su enojo contra Pérez, el peruano-español agregó que se sienten en deuda con el hincha celeste y apuntó a levantar cabeza para el 2026. "Queríamos llegar a la fase de grupos directamente, pero no fue posible. Tenemos que enfocarnos en lo que viene, hemos terminado el año no como queríamos y eso es algo que le debemos al hincha", dijo.

