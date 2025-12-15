Tras lograr el ansiado ascenso a la Liga 1, el FC Cajamarca ya se prepara para lo que será su participación en la división de honor del fútbol peruano. Por ello, al cuadro cajamarquino se le ha vinculado recientemente con el interés en fichar al exjugador de Alianza Lima, Hernán Barcos. Sin embargo, de acuerdo con la información del periodista deportivo Gustavo Peralta, el nuevo inquilino de la Primera División estaría atravesando actualmente problemas económicos que le dificultan pagar a tiempo a sus jugadores.

Los problemas que estaría atravesando el vigente campeón de la Liga 2

Durante la transmisión del programa ‘Hablemos de MAX’ de la Liga 1 MAX, el periodista deportivo Gustavo Peralta, quien también maneja información relevante sobre Universitario de Deportes, aseguró que Hernán Barcos todavía no ha fichado por el FC Cajamarca tras su desvinculación contractual de Alianza Lima. Además, reveló que el conjunto cajamarquino estaría afrontando una serie de ajustes económicos que le impiden cumplir puntualmente con el pago a sus jugadores.

"Hernán Barcos no ha firmado por FC Cajamarca, pero repito lo que dije: FC Cajamarca le debe un mes de sueldo a los jugadores y el premio por el ascenso. Hoy día (11 de diciembre) me contaban que FC Cajamarca necesita la carta de no deudo, como también Sport Boys y otros equipos para poder jugar la Liga 1 2026, y no la tiene", declaró.

Por otro lado, el comunicador también contó que los altos mandos de la entidad cajamarquina habrían hecho una insólita propuesta a los futbolistas que participaron en el ascenso a la máxima categoría: en caso de no poder pagarles el monto pendiente, podrían quedar fuera del equipo, por lo que los directivos los habrían presionado para firmar una carta de no adeudo, con la que aceptarían que no se les debe ninguna remuneración.

''Según lo que me cuentan desde la gente que está viendo el aspecto legal de los jugadores a los que les debe, FC Cajamarca les ha enviado un formato de documento de carta de no deudo para que lo firmen y acepten que no les deben nada, pero sí les deben y con eso presentarlo a la Federación y que puedan tener la licencia y la carta de no deudo para jugar en 2026. Entonces, no es la maravilla que pintan FC Cajamarca de equipo multimillonario'', aseveró.

La oferta de FC Cajamarca a Hernán Barcos

Con respecto a la oferta que FC Cajamarca le habría hecho llegar a Hernán Barcos, la periodista Ana Lucía Rodríguez dejó en claro que la propuesta resulta muy atractiva para el delantero argentino en el aspecto económico, además de incluir un cargo dirigencial tras su retiro del fútbol.

''Tenemos entendido que económicamente es muy buena la oferta, muy aparte de la deuda que tiene. La oferta de FC Cajamarca para Hernán Barcos es muy buena y además lo que le ofrecen es ser parte del club, tener un cargo cuando él decida retirarse. Sabemos que Hernán va a jugar su último año en la temporada que viene y luego de eso se va a retirar. A partir de ahí, lo que le ha ofrecido FC Cajamarca es tener un cargo dirigencial en el club'', apuntó.

Cabe recordar que, la semana pasada, el 'Pirata' viajó junto a su familia a Cajamarca y fue recibido sorpresivamente en el aeropuerto por el presidente de FC Cajamarca, Edisson Zavaleta. A raíz de este encuentro, se ha comenzado a especular sobre una posible llegada del delantero de 41 años al club cajamarquino.