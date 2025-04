El último fin de semana, se jugó el primer clásico del año del fútbol peruano entre Alianza Lima y Universitario, por la fecha 6 de la Liga 1 2025. El encuentro estuvo cargado de emociones desde el principio, tras algunas jugadas polémicas, hasta el final que lo empató la 'U'. Tres dias después del cotejo, Gustavo Peralta, reportero de L1 MAX, denunció que fue interceptado por 4 personas cuando salió a comprar con su hijo el último domingo 6.

El comunicador aseguró que el amedrentamiento por parte de estos sujeros se dio debido a que algunos "delincuentes cibernéticos" vienen criticándolo y apuntándolo por su papel en la transmisión de L1 MAX durante el clásico en Matute.

Reportero de L1 MAX denuncia amedrentamiento tras el Alianza Lima vs Universitario

"El fin de semana me pasó algo que yo lo lamento. Salía de mi casa el día después del clásico con mi hijo a comprar algo y lamentablemen te fui interceptado por cuatro personas, que son delincuentes. Ellos quisieron amedrentarme y ajustarme, porque se sienten con derecho a partir de que los delincuentes cibernéticos se sienten con derecho de decir cosas sin sentido y provocar a que estos delincuentes de la calle se sientan con derecho a acercarse en la calle y te digan cosas", comenzó diciendo este martes 8 de abril en el programa 'Hablemos de MAX'.

Luego, Gustavo Peralta contó que se defendió ante estas personas y lo ocurrido no escaló a mayores. "Yo estaba con mi hijo. Querían atarcar, agredir, felizmente no llegó a eso porque reaccioné como tuve que reaccionar. No me victimizo, pero estoy actuando como se debe contra estas lacras, que no respetan que uno esté con un niño. Esto pasa porque hay comunicadores y gente con voz en YouTube y en otras redes sociales que no son conscientes con lo que dicen o no tienen el cuidado de lo que hablan", finalizó.

