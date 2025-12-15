La incertidumbre en Universitario de Deportes llegó a su fin y solo resta el anuncio oficial de su próximo entrenador. En los últimos días, ha tomado fuerza el nombre de Javier Rabanal, el técnico español que alcanzó las semifinales de la Copa Sudamericana con Independiente del Valle. Según informó el periodista Gustavo Peralta en el programa L1 Max, la información es correcta y la confirmación se daría en las próximas horas.

De acuerdo con lo explicado, la decisión fue adoptada por el actual administrador de la ‘U’, Franco Velazco, junto a su administración deportiva. Además, se aclararon los rumores sobre una supuesta discrepancia entre el director deportivo Álvaro Barco y Velazco, resaltando que ambos están alineados, por lo que la elección de Rabanal cuenta con el consenso de la dirigencia.

Javier Rabanal será el próximo entrenador de Universitario

Según la explicación del periodista en la reciente edición de L1 Max, todo estaría encaminado para que en las próximas horas se oficialice la incorporación del exentrenador de Independiente del Valle.

"Javier Rabanal está próximo a ser oficializado como técnico de Universitario. Es el elegido y solo falta un detalle mínimo. El entrenador español, que viene de salir campeón en Ecuador con Independiente del Valle, asumirá la dirección técnica de la ‘U’. La elección fue tomada por la administración deportiva y la gestión de Franco Velazco. Aunque se comentó que Barcos y Velazco tenían posturas distintas al respecto, desde hace tiempo ambos estaban alineados en un plan B por si surgía algún inconveniente con Jorge Fossati y coincidían en que el español cumplía con los estándares necesarios para aportar al club de cara a lo que viene", fueron las palabras de Gustavo Peralta.

¿Quién es Javier Rabanal, el próximo DT de Universitario para el 2026?

Javier Rabanal ha construido su carrera desde el fútbol regional de España hasta llegar a los banquillos más competitivos de Sudamérica. Tras pasar por clubes de menor perfil y sumar experiencias formativas en Canadá y China, dio un paso importante en Europa al incorporarse al fútbol neerlandés, primero trabajando en las divisiones menores del Willem II y luego como asistente técnico en el PSV Eindhoven, donde integró el comando técnico de Ruud van Nistelrooy. Ese recorrido en el Viejo Continente le permitió adquirir una valiosa experiencia en el desarrollo de jóvenes talentos.

Sin embargo, fue su arribo a Ecuador el que terminó de afianzar su trayectoria como entrenador principal en la élite. Rabanal llegó en enero de 2024 para asumir la dirección de Independiente Juniors, filial de Independiente del Valle, en la Serie B, equipo con el que finalizó la temporada en el cuarto lugar. A fines de 2024 fue promovido al primer equipo de Independiente del Valle y, desde entonces, ha tenido un exitoso ciclo en la LigaPro, logrando el título nacional en la temporada 2025 y guiando al ‘Matagigantes’ hasta las semifinales de la Copa Sudamericana.