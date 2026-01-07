HOYSuscripcion LR Focus

Paolo Guerrero y su reacción al conocer que Luis Advíncula jugará en Alianza Lima: "Todo el grupo va a estar feliz"

El delantero de Alianza Lima se mostró contento tras enterarse de la llegada de Luis Advíncula al club 'blanquiazul'.

Paolo Guerrero y su reacción al conocer que Luis Advíncula jugará en Alianza Lima. Foto: Composición LR
Paolo Guerrero y su reacción al conocer que Luis Advíncula jugará en Alianza Lima. Foto: Composición LR

La llegada de Luis Advíncula a Alianza Lima está cada vez más cerca. Luego de su reciente salida de Boca Juniors, es cuestión de tiempo para que el 'Rayo' sea presentado de manera oficial en el club 'blanquiazul'. Este fichaje viene generando comentarios positivos dentro del plantel 'íntimo', sobre todo de los referentes del equipo, quienes ven con buenos ojos la llegada del lateral derecho.

Paolo Guerrero, quien disputará su última temporada como futbolista profesional, se enteró de la llegada de su compañero en la selección a la institución 'blanquiazul', mientras venía siendo entrevistado por el periodista José Varela. El goleador no ocultó su alegría por la noticia y con una sonrisa en su rostro, dejó en claro que el arribo del 'Rayo' será beneficioso para el plantel. “Todo el grupo va a estar feliz”, indicó el 'Depredador'.

PUEDES VER: Sorteo Fixture de Liga 1 2026: ¿cuándo se conocerá el calendario del campeonato peruano?

lr.pe

Paolo Guerrero se mostró feliz por la llegada de Luis Advíncula a Alianza Lima

En medio de la acogida de la hincha blanquiazul, referente 'íntimo' destacó la llegada de Luis Advíncula. De igual forma, agradeció el cariño que está brindando la gente hacia el equipo, mientras se vienen preparando para lo que será el inicio del torneo Serie Río de La Plata en Uruguay. “Es lindo recibir el cariño de la gente”, manifestó el delantero. De igual forma, indicó que el trabajo en los entrenamientos viene siendo constante para llegar de la mejor manera al torneo amistoso que tendrán en unos días. “Alianza llega muy bien. Estamos preparándonos y trabajando duro”, mencionó el goleador.

Con la llegada del lateral derecho, estaría casi cerrada la incorporación de más refuerzos dentro del plantel, a excepción de la llegada de un último extranjero más, teniendo en cuenta que se aumentó a siete el número de cupos para el campeonato. Por ahora, sólo se espera que Advíncula se integre al plantel en Montevideo para iniciar con los trabajos bajo al mando de Pablo Guede.

PUEDES VER: Williams Riveros y Matías Di Benedetto jalaron su examen de nacionalización: el plan de Universitario para inscribirlos a la Liga 1 2026

lr.pe

¿Cuándo es el debut de Alianza Lima en la Serie Río de La Plata?

Alianza Lima iniciará su participación en este torneo el sábado 10 de enero ante Independiente de Avellaneda. Este cotejo dará inicio a las 7.00 p. m. (hora peruana) y el canal encargado de la transmisión será ESPN para territorio peruano. De igual forma, podrá verse a través del servicio de streaming de Disney Plus.

