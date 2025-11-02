HOYSuscripcion LR Focus

¿Habrá paro de transportistas este lunes en el Callao?
Deportes

FC Cajamarca jugará el próximo año la Liga 1 luego de derrotar 2-0 a CD Moquegua en la definición por el ascenso

Y la Universidad César Vallejo enfrentará a CD Moquegua por el último boleto a la primera división.

FC Cajamarca campeón de la Liga 2.
FC Cajamarca campeón de la Liga 2. | Liga 2

Los carnavales se adelantaron y en Cajamarca todo es alegría, porque uno de sus equipos, el FC Cajamarca, se convirtió en el primer inquilino de la Liga 1 - 2026 luego de derrotar en la final del ansiado ascenso a CD Moquegua por 2-0 en el estadio Cristo El Señor de la ciudad de Cajamarca. En el partido de ida, el conjunto moqueguano había superado 2-1, por lo que no pudo aguantar el resultado.

El partido fue interesante desde un inicio y pasado el primer cuarto de hora, los locales pusieron el primero, ilusionando rápidamente a toda su hinchada. Denylson Chávez (17’) aprovechó una buena jugada colectiva desde el sector derecho para recibir solo un balón casi desde el punto de penal y definir a placer.

Los dueños de casa mantuvieron el ritmo de juego y es así que encontraron la ventaja para irse al descanso con mayor tranquilidad. Hairo Timaná (35’) aprovechó un buen bloqueo del golero que quedó en el aire, para saltar y meter un frentazo para empezar a soñar con el ascenso.

La visita en el segundo tiempo le puso emoción, ya que anotaba a los 75 minutos, lo que obligaba a ir hasta la tanda de los penales; sin embargo, el juez de línea anuló el gol por posición adelantada.

Ya sin tiempo para más, el árbitro dio el pitazo final y así la ciudad de Cajamarca, por ahora, tendrá tres representantes en la Liga 1 - 2026: Cajamarca FC, UTC y Comerciantes Unidos.

Por el último boleto.

En tanto, ayer la Universidad César Vallejo empató 2-2 con Comerciantes Unidos en el estadio Carlos Vidaurre de Tarapoto y luchará con CD Moquegua el último boleto a la Liga 1 - 2026. Los partidos de este repechaje son ida y vuelta. El primero será en Trujillo y la revancha en Moquegua.

