Yeap Ban Har: “El cerebro humano está diseñado para ser matemático”

El singapurenseYeap Ban Harestuvo en Lima y conversó con La República sobre nuevas maneras de enseñar matemáticas, las cuales tienen al alumno no como un elemento pasivo, sino como uno activo en el proceso de intercambio de conocimiento. Yeap Ban Har es una estrella mundial de las matemáticas con más de 500 mil seguidores que sintonizan con su forma de enseñar una materia que no siempre ha gozado de la popularidad que merecía. Atentos a lo que dice.

-Te he escuchado decir que la mente humana es más apta para los números que para la lectura.

-La gente solía pensar que algunas personas podían hacer matemáticas y otras no. Por supuesto, eso es un mito. Howard Gardner, en sus postulados de la teoría de las inteligencias múltiples, indica que la inteligencia matemática, o la inteligencia lógico-matemática, es identificada como una de las muchas inteligencias humanas. Así que la teoría de Gardner nos recuerda que el cerebro humano está diseñado para ser lógico, el cerebro humano está diseñado para ser matemático, lo que significa que cada estudiante es capaz de aprender matemáticas.

-Pero no pocos asumen las matemáticas como un asunto muy complicado.

-Se debe a la forma en que enseñamos matemáticas. La forma tradicional de enseñar matemáticas beneficia a algunos estudiantes y perjudica a otros. Así que la razón por la que la gente dice que algunos son buenos en matemáticas y otros no es por la forma en que enseñamos matemáticas.

-La manera en que se enseña matemáticas ya es parte de una tradición.

-La manera tradicional de enseñar matemáticas es la que tiene al maestro explicando y a los estudiantes siguiendo lo que dice. Ese método no siempre es claro para los estudiantes. El modo tradicional se enfoca mucho en la memorización, en la manipulación técnica, en el cálculo, en lugar de pensar. Bajo ese esquema, mucha gente no puede conectar con las matemáticas. Si los estudiantes pudieran aprender de una forma más natural, sería mejor.

-¿Cómo es ese método más natural?

-Me refiero a una manera que les permita pensar, que lo hagan con materiales o contextos concretos. De esta forma, el estudiante tiene una representación visual de lo que tiene que pensar. Si la matemática es aprendida y enseñada de esa manera, que es lo que intentamos enseñar a los maestros, más personas, más estudiantes podrían acercarse a las matemáticas.

-Eres un referente mundial del método Singapur, cuyo centro es partir del análisis concreto para llegar a lo abstracto.

-El método Singapur empezó a desarrollarse en los años 80 y se hicieron investigaciones cerca de 10 años. En 1992 fue presentado nacionalmente. El sistema de Singapur es un sistema nacional y se aplicó en cada escuela pública. Empezamos a ver los resultados, a pocos años de ser presentado, en temas de matemáticas y estudios científicos. Pudimos ver resultados concretos en 1995, es decir, tres años después de haber sido presentado. El método Singapur no es revolucionario; está basado en métodos de aprendizaje clásico que provienen de los años 60. En lo que sí es nuevo es en la manera de enseñar, que no tiene nada de tradicional.

-Las nuevas dinámicas no suelen encontrar punto en común con lo tradicional.

-En principio, tuvimos inconvenientes con los maestros. Muchos de ellos venían de enseñar matemáticas usando el método tradicional: el profesor escribiendo en la pizarra y el alumno anotando lo que escribía.

-Tu proyecto Piensa Infinito se basa en los postulados del método Singapur. ¿Cuál es la diferencia?

-Nuestro cerebro está programado genéticamente para las matemáticas. Todos sabemos desde nacer lo que es un número, una cantidad; es una característica propia de los seres humanos; en cambio, el cálculo se adquiere con el aprendizaje. Insisto, el profesor es clave. El profesor, para incentivar al alumno, no debe destacar sus logros, sino su esfuerzo. Destacar el esfuerzo nos lleva a ampliar el interés.

-Un pensamiento que no se detiene. Piensa infinito.

-Así es. En Lima algunos colegios lo están aplicando y los resultados están siendo positivos. Pero queremos que llegue a todos. Para ello, es necesario que haya una voluntad de liderazgo por parte del Ministerio de Educación. Este método requiere de apoyo político.

-De lo contrario, sería para una élite.

-Eso es lo que no queremos. Los estudiantes deben ser partícipes del proceso de enseñanza y tener la oportunidad de compartir lo que piensan.

-¿A los alumnos les cuesta sintonizar con esta nueva manera de aprender?

-He visto que los alumnos sí muestran disposición, pero es importante que el profesor sepa explicar y resumir las ideas, así sea del método Singapur o de Piensa Infinito. Un alumno conectado con las matemáticas tiene más posibilidades de que le vaya bien. No hay que olvidar que vivimos en un mundo tecnológico.

-Por lo que dices, deduzco que ninguno de estos métodos es caro.

Para implementarlo no necesitas dinero, en realidad. Puedes usar sillas, hojas de papel, cualquier cosa que refleje un elemento concreto.

-¿Hay interés de los gobiernos por estos métodos?

He visto en muchas partes del mundo que los gobiernos no lo quieren hacer. Singapur lo hizo en los 90; invirtieron en la formación de los maestros y los resultados son claros. En un estudio reciente, de 2023, se dijo que el 20 por ciento de los alumnos de Singapur tienen un mejor desempeño en matemáticas que los alumnos de otros países.