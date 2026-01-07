HOYSuscripcion LR Focus

Estas oficinas de Reniec tendrán horario extendido de 12 horas durante el verano: revisa qué trámites puedes hacer

En enero de 2026, seis oficinas de la Reniec en Lima atenderán hasta doce horas diarias para facilitar la realización de trámites y la entrega del DNI durante la temporada de verano.

La Reniec anuncia que seis sedes de Lima contarán con horario extendido durante enero de 2026.
La Reniec anuncia que seis sedes de Lima contarán con horario extendido durante enero de 2026.

El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) anunció que los ciudadanos de Lima podrán realizar sus trámites de documentos durante enero de 2026. Con el inicio de la temporada de verano, muchas personas registradas por el organismo autónomo esperan conocer los horarios de atención que tendrán las oficinas en este periodo.

Con el objetivo de atender las demandas y solicitudes de los usuarios, la Reniec ha tomado la medida de extender el horario hasta 12 horas. Por ello, es importante tener en cuenta que algunas sedes contarán con esta disponibilidad.

¿Cuáles son las sedes de la Reniec que tendrán un horario extendido de 12 horas durante la temporada de verano?

De acuerdo con la información proporcionada por la Reniec, los horarios de atención en sus distintas sedes han sido establecidos para facilitar la realización de trámites durante la temporada de verano, de modo que las personas puedan organizarse con mayor anticipación.

Las oficinas que estarán habilitadas durante enero de 2026 atenderán desde las 6.15 a. m. hasta las 7.45 p. m. para realizar cualquier tipo de trámite. Asimismo, se efectuará la entrega de documentos de identidad a las personas que los hayan solicitado.

  • OR Miraflores
  • OR Independencia
  • OR Jesús María
  • OR San Martín de Porres
  • OR Cercado de Lima
  • Agencia Cañete

¿Cuáles son las otras sedes de la Reniec que tendrán un horario regular?

Cabe señalar que, aunque seis sedes contarán con horario prolongado, otras atenderán de 8.45 a. m. a 4.45 p. m., con el fin de facilitar trámites como registros de identidad, civiles y gestiones relacionadas con el DNI.

  • OR Santa Anita
  • OR Puente Piedra
  • OR Áncash
  • OR San Borja
  • OR San Juan de Lurigancho
  • OR San Juan de Miraflores
  • OR Callao
  • Agencia Huaral
  • Agencia Chancay
  • OR Chosica
  • OR Barranca
