Hernán Barcos cerca de definir su futuro: FC Cajamarca está interesado en el 'Pirata'

Luego de que Alianza Lima fuera eliminado de los playoffs por Sporting Cristal, muchas salidas se dieron desde el club íntimo. Si bien ya era conocido que Hernán Barcos no continuaría en el club para la siguiente temporada, no era la despedida que él tenía en mente. Ahora, el 'Pirata' está en la búsqueda de conseguir nuevo club, ya que tiene pensado seguir jugando en el fútbol profesional al menos por un año más.

Las ofertas no son ningún problema, ya que, un delantero al nivel de Hernán Barcos es solicitado por varios equipos. Uno de ellos es el recién ascendido FC Cajamarca, de quien se dice que es el club más interesado por el futbolista de 41 años. Estos rumores han tomado fuerza luego de que se viera al argentino arribando a tierras cajamarquinas junto a su familia. Además, fue recibido por el presidente del club, Omar Zavaleta.

¿Qué opciones tiene Hernán Barcos?

Otros equipos también estuvieron interesados en contar con Hernán Barcos. Se supo que Sport Boys era uno de los clubes que buscaba fichar al 'Pirata', pero al parecer el proyecto que le propuso la 'Misilera' no era del total agrado del delantero argentino y las negociaciones quedaron estancadas.

Desde Uruguay, también llegó el interés por parte del Albión FC, equipo campeón de la Segunda División de dicho país y que disputará la máxima categoría la siguiente temporada. Ahora, la opción más reciente es la de FC Cajamarca, club que también será parte de la Liga 1 en el 2026.

Números de Hernán Barcos en Alianza Lima

Las estadísticas que deja Hernán Barcos en Alianza Lima son muy buenas. A pesar de ser un delantero de 41 años, el 'Pirata' siempre cumplía con mínimo 10 goles por temporada. Estas 5 temporadas que estuvo en el club blanquiazul, el experimentado futbolista dejó un registro de 77 anotaciones disputando 185 encuentros entre Liga 1, Copa Libertadores y Copa Sudamericana.