Alianza Lima sigue moviéndose en el mercado de fichajes. Luego de anunciar el arribo del volante Jairo Vélez, en las últimas horas se pudo conocer que la institución victoriana tiene un acuerdo para fichar al goleador Luis Ramos, quien es internacional con la selección peruana y pasó por América de Cali de Colombia.

Los blanquiazules no eran los únicos interesados en contratar al futbolista de 25 años, pues también tenía ofertas importantes de la MLS (Mayor League Soccer).

Luis Ramos será nuevo jugador de Alianza Lima. Foto: Twitter/César Luis Merlo

Luis Ramos habría rechazado oferta de la MLS

En medio de este panorama, el periodista Alonso El Inca, especialista en el fútbol de Estados Unidos, brindo detalles de los sueldos que perciben los delanteros sudamericanos en el certamen. En ese sentido, mencionó que Luis Ramos habría rechazado una propuesta similar para jugar por Alianza Lima.

"En la MLS, un delantero extranjero sudamericano gana en promedio entre $700K y $1.5M al año. Si es Jugador Franquicia, mucho más. Dicho esto… Luis Ramos habría dejado una oferta de ese calibre para ir a Alianza Lima", explicó en su cuenta de Twitter.

La oferta que habría rechazado Luis Ramos en Estados Unidos. Foto: composición LR/Alonso El Inca

¿Qué dijo Luis Ramos sobre Alianza Lima?

Con la salida de Hernán Barcos, Alianza Lima necesita sumar nombres en su delantera. Al ser consultado sobre una posible llegada al club victoriano, el exjugador de Cusco FC señaló que no le cierra las puertas a nadie.

"Se comunicaron con mi empresario, es una linda oportunidad. No se le cierra las puertas a nadie y más a Alianza, que es un club muy grande y se respeta mucho. Esperemos que se dé buenas conversaciones y en un momento poder llegar", sostuvo para las cámaras de 'Canal N'.

"Hace mucho tiempo creo que Alianza quería que yo pueda llegar y la predisposición mía era que en un momento pueda llegar y vestir los colores de Alianza", concluyó.