Alineaciones Real Madrid contra Atlético de Madrid: formaciones probables por la Supercopa de España
Xabi Alonso y el 'Cholo' Simeone se vuelven a enfrentar en un apasionante derbi por 'semis' de la Supercopa 2026. En el club merengue, Gonzalo García buscará suplir la baja de Kylian Mbappé.
- Real Madrid - Atlético Madrid: día, hora y canal de TV para ver la semifinal de la Supercopa de España
Real Madrid tiene la oportunidad de cobrarse una revancha ante Atlético de Madrid en esta semifinal de la Supercopa de España. Hace algunos meses, los colchoneros golearon a los merengues por LaLiga en un partido que tuvo como gran figura a Julián Álvarez, quien apunta a volver a brillar en este nuevo cruce.
Xabi Alonso, en cambio, no podrá contar con su estrella Kylian Mbappé. El francés se viene recuperando de un esguince en la rodilla izquierda, por lo que será baja obligatoria. Al margen de la preocupación por la ausencia de 'Kyky', hay mucha expectativa por lo que pueda hacer Gonzalo, su reemplazante, quien viene de marcar un hat-trick en el último partido.
Alineación probable del Real Madrid
Éder Militao y Trent Alexander-Arnold son las otras dos bajas en el cuadro madridista. Dean Huijsen se recuperó de sus molestias físicas, pero de todas formas no será tenido en cuenta en el once titular, aunque podría ingresar en el segundo tiempo.
- Courtois; Carreras, Rüdiger, Asencio, Valverde; Bellingham, Tchouaméni, Camavinga; Vinicius, Gonzalo, Rodrygo.
Alineación probable del Atlético de Madrid
En el caso del Atleti, Diego Simeone tendrá que prescindir de Pablo Barrios, a quien todavía le falta algo de tiempo para restablecerse completamente. La ausencia del mediocampista se sumará a las de Clément Lenglet y Nico González en el plantel del 'Cholo'.
- Oblak; Hancko, Le Normand, Pubill, M. Llorente; A. Baena, Koke, Barrios, G. Simeone; J. Álvarez y Sörloth.
¿A qué hora juega Real Madrid - Atlético de Madrid?
El horario para ver este derbi, que se juega el jueves 8 de enero, es a partir de las 2.00 p. m. en territorio peruano. La transmisión estará a cargo de América TV (canal 4 de señal abierta) y Movistar Deportes (canal 3 y 703 HD de Movistar TV).