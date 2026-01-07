HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
EE. UU. incauta 2 buques petroleros en medio de tensiones en el Caribe
EE. UU. incauta 2 buques petroleros en medio de tensiones en el Caribe     EE. UU. incauta 2 buques petroleros en medio de tensiones en el Caribe     EE. UU. incauta 2 buques petroleros en medio de tensiones en el Caribe     
Mira EN VIVO 'Arde Troya' con Juliana Oxenford
Mira EN VIVO 'Arde Troya' con Juliana Oxenford     Mira EN VIVO 'Arde Troya' con Juliana Oxenford     Mira EN VIVO 'Arde Troya' con Juliana Oxenford     
EN VIVO

Kira Alcarraz bajo denuncia y candidatos puestos a prueba | Arde Troya con Juliana Oxenford

Deportes

Alineaciones Real Madrid contra Atlético de Madrid: formaciones probables por la Supercopa de España

Xabi Alonso y el 'Cholo' Simeone se vuelven a enfrentar en un apasionante derbi por 'semis' de la Supercopa 2026. En el club merengue, Gonzalo García buscará suplir la baja de Kylian Mbappé.

Gonzalo y Marc Pubill se perfilan como titulares. Foto: composición de LR/Real Madrid/Atlético de Madrid
Gonzalo y Marc Pubill se perfilan como titulares. Foto: composición de LR/Real Madrid/Atlético de Madrid

Real Madrid tiene la oportunidad de cobrarse una revancha ante Atlético de Madrid en esta semifinal de la Supercopa de España. Hace algunos meses, los colchoneros golearon a los merengues por LaLiga en un partido que tuvo como gran figura a Julián Álvarez, quien apunta a volver a brillar en este nuevo cruce.

Xabi Alonso, en cambio, no podrá contar con su estrella Kylian Mbappé. El francés se viene recuperando de un esguince en la rodilla izquierda, por lo que será baja obligatoria. Al margen de la preocupación por la ausencia de 'Kyky', hay mucha expectativa por lo que pueda hacer Gonzalo, su reemplazante, quien viene de marcar un hat-trick en el último partido.

PUEDES VER: Neymar presume su millonario garaje que tiene el batimóvil de Batman: 'Los sueños se pueden hacer realidad'

lr.pe

Alineación probable del Real Madrid

Éder Militao y Trent Alexander-Arnold son las otras dos bajas en el cuadro madridista. Dean Huijsen se recuperó de sus molestias físicas, pero de todas formas no será tenido en cuenta en el once titular, aunque podría ingresar en el segundo tiempo.

  • Courtois; Carreras, Rüdiger, Asencio, Valverde; Bellingham, Tchouaméni, Camavinga; Vinicius, Gonzalo, Rodrygo.

Alineación probable del Atlético de Madrid

En el caso del Atleti, Diego Simeone tendrá que prescindir de Pablo Barrios, a quien todavía le falta algo de tiempo para restablecerse completamente. La ausencia del mediocampista se sumará a las de Clément Lenglet y Nico González en el plantel del 'Cholo'.

  • Oblak; Hancko, Le Normand, Pubill, M. Llorente; A. Baena, Koke, Barrios, G. Simeone; J. Álvarez y Sörloth.

PUEDES VER: Joao Grimaldo cerca de llegar a histórico de Europa: poderoso club desembolsaría millonaria cifra por el extremo peruano

lr.pe

¿A qué hora juega Real Madrid - Atlético de Madrid?

El horario para ver este derbi, que se juega el jueves 8 de enero, es a partir de las 2.00 p. m. en territorio peruano. La transmisión estará a cargo de América TV (canal 4 de señal abierta) y Movistar Deportes (canal 3 y 703 HD de Movistar TV).

Notas relacionadas
Real Madrid - Atlético Madrid: día, hora y canal de TV para ver la semifinal de la Supercopa de España

Real Madrid - Atlético Madrid: día, hora y canal de TV para ver la semifinal de la Supercopa de España

LEER MÁS
Supercopa de España: ¿cuándo juegan Barcelona, Real Madrid, Atlético de Madrid y Athletic Bilbao?

Supercopa de España: ¿cuándo juegan Barcelona, Real Madrid, Atlético de Madrid y Athletic Bilbao?

LEER MÁS
Gonzalo García marcó un “Hat-trick” en goleada del Real Madrid sobre el Betis

Gonzalo García marcó un “Hat-trick” en goleada del Real Madrid sobre el Betis

LEER MÁS
Universitario en el mercado de fichajes: altas, bajas y rumores del tricampeón de la Liga 1

Universitario en el mercado de fichajes: altas, bajas y rumores del tricampeón de la Liga 1

LEER MÁS
Fichajes de Alianza Lima: altas y bajas del club íntimo para la temporada 2026 de Liga 1 y Copa Libertadores

Fichajes de Alianza Lima: altas y bajas del club íntimo para la temporada 2026 de Liga 1 y Copa Libertadores

LEER MÁS
Fichajes de la Liga 1 2026 EN VIVO: últimas noticias en el mercado de pases de Perú

Fichajes de la Liga 1 2026 EN VIVO: últimas noticias en el mercado de pases de Perú

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Alianza Lima - Independiente: fecha, hora y canal de TV para ver el partido de los blanquiazules en la Serie Río de La Plata 2026

Alianza Lima - Independiente: fecha, hora y canal de TV para ver el partido de los blanquiazules en la Serie Río de La Plata 2026

LEER MÁS
¿A qué hora juega Barcelona vs Athletic Club por la Supercopa de España? Árbitros confirmados para el partido de hoy

¿A qué hora juega Barcelona vs Athletic Club por la Supercopa de España? Árbitros confirmados para el partido de hoy

LEER MÁS
Jorge Fossati recordó a la prensa colombiana la suspensión de Rodrigo Ureña en Universitario: "Fue denunciado sin ninguna prueba"

Jorge Fossati recordó a la prensa colombiana la suspensión de Rodrigo Ureña en Universitario: "Fue denunciado sin ninguna prueba"

LEER MÁS
Nolberto Solano sobre aumento de cupos para extranjeros en la Liga 1: "No hay oportunidad para el talento peruano"

Nolberto Solano sobre aumento de cupos para extranjeros en la Liga 1: "No hay oportunidad para el talento peruano"

LEER MÁS
Jeriel De Santis no pudo sumarse a la pretemporada de Melgar por suspensión de vuelos tras captura de Nicolás Maduro

Jeriel De Santis no pudo sumarse a la pretemporada de Melgar por suspensión de vuelos tras captura de Nicolás Maduro

LEER MÁS
Carlos Zambrano ante inminente fichaje de Luis Advíncula por Alianza Lima: "Lo esperamos en Uruguay"

Carlos Zambrano ante inminente fichaje de Luis Advíncula por Alianza Lima: "Lo esperamos en Uruguay"

LEER MÁS

Ofertas

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Buffet Campestre Ilimitado o Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Buffet Campestre Ilimitado o Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

PRECIO

S/ 44.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Suiza congela los activos de Nicolás Maduro y de 37 personas vinculadas a él tras su arresto en Caracas y su posterior traslado a Estados Unidos

En riesgo investigación de muertes en protestas contra Boluarte por desarticulación de equipo fiscal

Valeria Piazza enfurece con Fernando Carrillo por apoyar a Nicolás Maduro desde Estados Unidos: “No conoce la realidad de su país”

Deportes

Perú vs España EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por la fecha 2 de la Kings World Cup Nations 2026

IRTP lanza ‘Canal D’, su nueva señal deportiva: Alberto Beingolea liderará y debutaría con la Noche Crema de Universitario

Fichajes de la Liga 1 2026 EN VIVO: altas, bajas y renovaciones del fútbol peruano para el inicio de temporada

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

En riesgo investigación de muertes en protestas contra Boluarte por desarticulación de equipo fiscal

Elecciones 2026: las nuevas caras de los partidos para los próximos comicios

Venezuela: ONG alerta de que 2 peruanos forman parte de los más de 800 detenidos durante el régimen

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025