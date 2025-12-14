HOYSuscripcion LR Focus

Sporting Cristal vs Cusco FC EN VIVO, final playoffs de Liga 1: alineaciones, horario y canal de TV del partido de hoy

Los dirigidos por Paulo Autuori tienen la dura misión de visitar el Inca Garcilaso de la Vega en la final de vuelta de los playoffs de Liga 1. Sigue la transmisión del Sporting Cristal vs Cusco FC.

El ganador del Sporting Cristal vs Cusco FC acompañará a Universitario en la fase de grupos de la Copa Libertadores. Foto: composición LR/Betsabeth De Los Santos
Sporting Cristal vs Cusco FC en vivo por la final de vuelta de los playoffs de la Liga 1 2025. Ambos equipos se verán las caras este domingo 14 de diciembre en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega a partir de las 6.00 p. m. (hora peruana). La transmisión de este decisivo cotejo estará a cargo de la señal de L1 MAX; asimismo, podrás seguir el minuto a minuto de este y todos los partidos de hoy a través de la cobertura online gratis que tiene preparada La República Deportes.

Los dirigidos por Paulo Autuori parten con ventaja luego de imponerse 1-0 en el Estadio Nacional; sin embargo, para asegurar su clasificación directa a la fase de grupos de Copa Libertadores, tendrán que vencer a uno de los equipos que se hizo muy fuerte de local durante la competición.

Sporting Cristal se impuso en la ida con gol de Santiago González. Foto: Sporting Cristal

¿A qué hora juega Sporting Cristal vs Cusco FC?

El encuentro entre Sporting Cristal vs Cusco FC se disputará desde las 8.00 p. m. en el Inca Garcilaso de la Vega.

  • México: 5.00 p. m.
  • Colombia, Perú y Ecuador: 6.00 p. m.
  • Bolivia y Venezuela: 7.00 p. m.
  • Argentina, Brasil, Chile, Uruguay y Paraguay: 8.00 p. m.

¿En qué canal ver Sporting Cristal vs Cusco FC?

La transmisión del Sporting Cristal vs Cusco FC por el pase a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026 estará a cargo de L1 Max para todo el Perú. El espacio está disponible en diversas cableoperadoras, como DirecTV, Claro TV y Best Cable. Además, puedes suscribirte a la plataforma Liga 1 Play, portal para ver los duelos en streaming.

¿Cómo ver Sporting Cristal vs Cusco FC online?

El partido Sporting Cristal vs Cusco FC se podrá seguir en la plataforma de L1 Play. Además, La República Deportes también te llevará ONLINE la cobertura completa del encuentro.

Alineaciones Sporting Cristal vs Cusco FC: posibles equipos

Estos son los probables equipos para la segunda final de los playoffs. Uno de los grandes ausentes será el experimentado volante Yoshimar Yotún.

  • Cusco FC: Pedro Díaz; Carlos Gamarra, Álvaro Ampuero, Miguel Aucca, José Zevallos, Oswaldo Valenzuela, Carlo Diez, Nicolás Silva, Lucas Colitto, Iván Colman y Facundo Callejo.
  • Sporting Cristal: Diego Enríquez; Nicolás Pasquini, Rafael Lutiger, Miguel Araujo, Leandro Sosa, Gustavo Cazzonati, Ian Wisdom, Martín Távara, Santiago González, Maxloren Castro y Írven Ávila.

Sporting Cristal vs Cusco FC: pronósticos

Los imperiales parten como favoritos para llevarse el encuentro, pues les tocará ser locales en este segundo cotejo. A continuación, revisa las principales cuotas.

  • Betsson: gana Cusco FC (1,88), empate (3,45), gana Sporting Cristal (3,95)
  • Betano: gana Cusco FC (1,90), empate (3,65), gana Sporting Cristal (3,45)
  • Bet365: gana Cusco FC (1,83), empate (3,50), gana Sporting Cristal (3,10)
  • 1XBet: gana Cusco FC (1,74), empate (3,79), gana Sporting Cristal (4,27)
  • Coolbet: gana Cusco FC (1,85), empate (3,45), gana Sporting Cristal (4,25)
  • Doradobet: gana Cusco FC (1,85), empate (3,50), gana Sporting Cristal (4,20).

Últimos partidos de Sporting Cristal vs Cusco FC

Así quedaron los cinco cruces más recientes entre cusqueños y celestes en el fútbol peruano.

  • Sporting Cristal 1-0 Cusco FC | 10.12.25
  • Cusco FC 3-2 Sporting Cristal | 14.09.25
  • Sporting Cristal 1-0 Cusco FC | 13.04.25
  • Cusco FC 1-1 Sporting Cristal | 22.09.24
  • Sporting Cristal 2-0 Cusco FC | 21.04.24.
