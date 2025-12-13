HOYSuscripcion LR Focus

PSG - Flamengo: día, hora y canal TV para ver la gran final de la Copa Intercontinental 2025

El vigente campeón de la Copa Libertadores superó todas las fases previas para jugar contra los franceses. Revisa todos los detalles de la final de la Copa Intercontinental 2025.

Flamengo y PSG se verán las caras en Qatar para definir al campeón de la Copa Inercontinental 2025. Foto: Conmebol
Flamengo y PSG se verán las caras en Qatar para definir al campeón de la Copa Inercontinental 2025. Foto: Conmebol

PSG y Flamengo serán los protagonistas de la gran final de la Copa Intercontinental 2025. Luego de imponerse 2-0 ante Pyramids de Egipto en semifinales, el vigente campeón de Libertadores se verá las caras frente al monarca de la Champions League. Revisa aquí la fecha y horario para seguir este partidazo.

De acuerdo a las bases de la organización, el cuadro de Luis Enrique accedió de forma directa la final. Por su parte, los dirigidos por Filipe Luís tuvo que dejar en el camino a Cruz Azul de México y a Pyramids de Egipto.

Pol Deportes se presenta en programa de España y sorprende con análisis de Lamine Yamal: 'Jugador de altibajos'

¿Cuándo juega PSG vs Flamengo?

El partido entre PSG vs Flamengo, por la gran final de la Copa Intercontinental 2025, se disputará este miércoles 17 de diciembre. El estadio Ahmad bin Ali Stadium, ubicado en la ciudad de Doha (Qatar), será escenario del cruce.

¿A qué hora juega PSG vs Flamengo?

En territorio peruano, el choque entre el Mengao y los parisinos se podrá seguir a partir de las 12.00 p. m. Para otros países, consulta la siguiente guía de horarios.

  • Costa Rica, México: 11.00 a. m.
  • Colombia, Ecuador: 12.00 p. m.
  • Estados Unidos (Miami, Nueva York, Washington D. C.): 1.00 p. m.
  • Bolivia, Venezuela: 1.00 p.m.
  • Argentina, Brasil, Chile, Paraguay, Uruguay: 2.00 p. m.
  • España: 7.00 p. m.

Oliver Sonne le responde a su DT en la cancha: peruano marcó un golazo en la Premier League tras ser 'borrado' por 81 días

¿Dónde ver PSG vs Flamengo?

La transmisión por TV del juego entre campeones estará a cargo del canal DSports en Sudamérica. A nivel internacional, el encuentro se podrá ver por la plataforma FIFA+.

  • Argentina: DSports
  • Bolivia: DAZN
  • Brasil: Globo, SporTV, Cazé TV
  • Chile: DSports
  • Colombia: DSports
  • Costa Rica: DAZN, FIFA+
  • Ecuador: DSports
  • México: DAZN, FIFA+
  • Paraguay: DAZN
  • Perú: DSports
  • Uruguay: DSports
  • Venezuela: DSports
  • Estados Unidos: beIN Sports Ñ
  • España: FIFA+

¿Dónde ver PSG vs Flamengo online?

Aparte de la plataforma DGo, también podrás seguir el PSG vs Flamengo online y gratis por la cobertura de La República Deportes con el minuto a minuto, videos de los goles y más incidencias del compromiso.

