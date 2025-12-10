HOYSuscripcion LR Focus

Sporting Cristal vs Cusco FC EN VIVO: ¿a qué hora juegan y dónde ver los playoffs de la Liga 1 2025?

Este martes 9 de diciembre, Sporting Cristal y Cusco FC se enfrentan por la ida de la final en los playoffs de la Liga 1 2025. Rimenses y cusqueños saldrán con todo por el triunfo.

El primer partido de esta llave se juega en el Estadio Nacional. Foto: composición de LR/Sporting Cristal/Cusco FC
09:22
¿A qué hora juegan Sporting Cristal y Cusco FC?

El encuentro entre rimenses y cusqueños se jugará desde las 8:00 p. m. en el Estadio Nacional.

Sporting Cristal vs Cusco FC juegan HOY desde las 8.00 p. m., en el Estadio Nacional, por la primera final de los playoffs en la Liga 1 2025. El partido se disputará en el Estadio Nacional, con transmisión vía L1 Max y narración gratis por internet en La República Deportes. La previa te informará con las alineaciones confirmadas, el marcador actualizado con los videos de goles y el resumen con el resultado final al término de los 90 minutos

Sporting Cristal vs Cusco FC EN VIVO por la Liga 1

16:19
10/12/2025

Historial reciente de Cristal vs Cusco FC

Así quedaron los cinco cruces más recientes entre ambas escuadras por la Liga 1 del fútbol peruano. Foto: Marco Cotrina/GLR

Cusco FC 3-2 Sporting Cristal | 14.09.25
Sporting Cristal 1-0 Cusco FC | 13.04.25
Cusco FC 1-1 Sporting Cristal | 22.09.24
Sporting Cristal 2-0 Cusco FC | 21.04.24
Cusco FC 4-1 Sporting Cristal | 29.09.23.

15:39
10/12/2025

Pronóstico de Cristal vs Cusco FC

Para las principales casas de apuestas, Cristal es el claro favorito a ganar esta noche.

Betsson: gana Cristal (1,62), empate (3,70), gana Cusco (5,40)
Betano: gana Cristal (1,62), empate (4,10), gana Cusco (6,10)
Bet365: gana Cristal (1,55), empate (3,90), gana Cusco (5,00)
1XBet: gana Cristal (1,59), empate (3,78), gana Cusco (5,57)
Coolbet: gana Cristal (1,56), empate (3,70), gana Cusco (5,90)
Doradobet: gana Cristal (1,55), empate (3,80), gana Cusco (6,33).

13:56
10/12/2025

Posibles alineaciones de Cristal y Cusco FC

Estos serían los XI titulares de ambos clubes para el partido de hoy. Foto: Sporting Cristal

- Cristal: Enríquez; Sosa, Araujo, Lutiger, Pasquini; Pretell, Távara, Wisdom; González, Castro, Pacheco.
- Cusco FC: Díaz; Zevallos, Custodio, Fuentes, Ampuero; Diez, Aucca; Colman, Silva, Colitto, Callejo.

13:27
10/12/2025

Cristal jugaría a estadio lleno

El club rimense informó que las entradas para las tribunas sur, oriente y occidente ya se agotaron. Solo quedan localidades en norte, sector que se habilitó recientemente para este partido. Foto: Sporting Cristal

12:44
10/12/2025

Sporting Cristal tendrá 2 bajas

Para este partido, el club rimense no podrá contar con su capitán, Yoshimar Yotún, ni con el delantero Felipe Vizeu. Ambos se lesionaron en el último juego, frente a Alianza Lima. Foto: Sporting Cristal

11:43
10/12/2025

Miguel Rondelli declaró al llegar a Lima

A su llegada a la capital, el técnico de Cusco FC se mostró fastidiado ante la prensa. "Si no me equivoco, porque acá casi todos los viajes se hacen por Lima, nosotros hicimos más o menos 17 viajes en el año y nunca había nadie. Y ahora están todos. Hay que estar antes. De diecisiete viajes y nunca vino nadie; ahora están todos", mencionó el estratega argentino para Entre Bolas.

10:13
10/12/2025

¿Qué canal transmitirá el Sporting Cristal vs Cusco FC?

El partido entre Sporting Cristal y Cusco por final de los playoffs de la Liga 1 2025 será transmitido a cargo de L1 Max. Este canal es el encargado de pasar todos los encuentros de la primera división del fútbol peruano.

08:05
10/12/2025

¡Cusco FC visita a Sporting Cristal por los playoffs de la Liga 1!

Cusco FC buscará sacar un buen resultado cuando visite a Sporting Cristal por la final de ida en los playoffs de Liga 1.

07:18
10/12/2025

¡Sporting Cristal y Cusco FC se enfrentan en la Liga 1!

Bienvenidos, amigos de La República, a la cobertura del partido entre Sporting Cristal y Cusco FC por la ida de los playoffs de la Liga 1. Foto: Sporting Cristal/X

Los dirigidos por Paulo Autuori llegaron a esta fase después de un emocionante duelo ante Alianza Lima. El equipo rimense se impuso en la tanda de penales con una sobresaliente actuación de Martín Távara. Por su parte, Cusco FC quiere dar el batacazo en el coloso José Díaz y cerrarlo en su casa.

lr.pe

Sporting Cristal vs Cusco FC: ficha del partido

PartidoSporting Cristal vs Cusco FC
¿Cuándo?Miércoles 10 de diciembre del 2025
¿A qué hora?8.00 p. m. (hora peruana)
¿En qué canal?L1 Max
¿Dónde?Estadio Nacional

¿A qué hora juega Sporting Cristal vs Cusco FC?

En suelo peruano, el compromiso entre Sporting Cristal vs Cusco FC por la ida de la final de la Liga 1 2025 iniciará a las 8.00 p. m. Si te encuentras en otro lado del mundo, no te preocupes. La República Deportes te ha preparado una guía de horarios.

  • México: 7.00 p. m.
  • Colombia, Perú y Ecuador: 8.00 p. m.
  • Bolivia y Venezuela: 9.00 p. m.
  • Argentina, Brasil, Chile, Uruguay y Paraguay: 10.00 p. m.

¿En qué canal ver Sporting Cristal vs Cusco FC?

La transmisión del Sporting Cristal vs Cusco por final de los playoffs de la Liga 1 2025 estará a cargo de L1 Max. Este canal es el autorizado en pasar todos los partidos de la primera división del fútbol peruano.

¿Cómo ver Sporting Cristal vs Cusco FC online?

Vía streaming, podrás seguir el Sporting Cristal vs Cusco FC desde tu celular con el servicio L1 MAX Móvil. Además, La República Deportes te llevará el minuto a minuto y cualquier incidencia.

lr.pe

Posibles alineaciones Sporting Cristal vs Cusco FC

  • Sporting Cristal: Diego Enríquez; Leandro Sosa, Miguel Araujo, Rafael Lutiger, Nicolás Pasquini; Jesús Pretell, Martín Távara, Ian Wisdom; Santiago González, Maxloren Castro y Fernando Pacheco.
  • Cusco FC: Pedro Díaz; José Zevallos, Alex Custodio, Aldair Fuentes, Álvaro Ampuero; Carlo Díez, Miguel Aucca, Iván Colman; Nicolás Silva, Facundo Callejo, Lucas Colitto.

Pronóstico de Sporting Cristal vs Cusco FC

Las principales casas de apuestas ven como favorito para ganar a Sporting Cristal, que actuará en condición de local.

  • Betsson: gana Cristal (1,62), empate (3,70), gana Cusco (5,40)
  • Betano: gana Cristal (1,62), empate (4,10), gana Cusco (6,10)
  • Bet365: gana Cristal (1,55), empate (3,90), gana Cusco (5,00)
  • 1XBet: gana Cristal (1,59), empate (3,78), gana Cusco (5,57)
  • Coolbet: gana Cristal (1,56), empate (3,70), gana Cusco (5,90)
  • Doradobet: gana Cristal (1,55), empate (3,80), gana Cusco (6,33).

Entradas para Sporting Cristal vs Cusco FC

Las últimas entradas para asistir a este compromiso están a la venta en la página web Joinnus. Tras agotarse los boletos para las tribunas sur, oriente y occidente, solo quedan localidades disponibles en el sector norte a 22,90 soles.

