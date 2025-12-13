HOYSuscripcion LR Focus

Cantero admite conversaciones con la U, pero revela deseo de quedarse en Alianza

El futbolista argentino manifestó su deseo de mantenerse en el club blanquiazul, pese a que han habido diálogos con el 'compadre'.

Alan Cantero mostró su deseo de quedarse en Alianza Lima. Foto: Composición LR
Alan Cantero cumplió una temporada aceptable en Alianza Lima, sobre todo la última parte del campeonato. A pesar de las lesiones que lo dejaron fuera de varios encuentros, el argentino destacó siendo la figura de algunos partidos. El rendimiento del futbolista de 27 años despertó el interés de varios clubes, uno de ellos el clásico rival: Universitario de Deportes.

Se sabe que Cantero se encuentra en calidad de préstamo, ya que, su pase pertenece a Godoy Cruz y desde Ate están buscando la forma de que el argentino sea parte de su equipo la próxima temporada. Incluso, en una entrevista con el periodista José Varela, el futbolista mencionó que desde el club 'crema' mantuvieron conversaciones con su representante.

PUEDES VER: Fichajes de Alianza Lima 2026: altas, bajas y renovaciones para la Liga 1 y fase previa de Copa Libertadores

lr.pe

Alan Cantero y su deseo por quedarse en Alianza Lima

El delantero mencionó que desde el club blanquiazul están haciendo todo lo posible por ampliar el vínculo, ya que la intención es que continúe en el 2026. Además, manifestó su deseo de quedarse en el equipo victoriano, debido a que se adaptó y se siente tranquilo en la institución. Si bien no es una decisión que él pueda definir, tiene la esperanza de mantenerse en la institución 'íntima'.

"Mi intención está en quedarme, me siento muy feliz. Gente del club me mostró su interés para quedarme, pero depende también de la dirigencia de Godoy Cruz, ojalá se pueda dar para que me pueda quedar y pelear cosas importantes", declaró el futbolista argentino.

PUEDES VER: Luis Advíncula estaría viviendo sus últimas horas como jugador de Boca Junior: el defensa entró en la órbita de Alianza Lima y Sporting Cristal

Acercamiento con Universitario de Deportes

El joven delantero dejó en claro que luego de finalizar la temporada, solo trata de relajarse y no pensar en negociaciones, todo eso se lo deja a su representante. Justamente, confirmó que hubo un acercamiento por parte de Universitario. "Sí, hablé con mi representante y él me comunicó que había tenido un diálogo con la gente de la 'U', pero nada más que eso. Hasta el momento, eso es lo que me comunicó", indicó el argentino.

En la presente temporada, Alan Cantero disputó un total de 32 partidos, contando Liga 1 y Copa Sudamericana. Marcó 5 goles y brindó 3 asistencias. A pesar de que se perdió algunos encuentros con Alianza Lima por lesión, fue influyente para definir partidos, sobre todo ingresando desde el banco de suplentes.

