Daniela Muñoz pide mesura tras victoria de Universitario: "Recién estamos a mitad de temporada"

La atacante destacó el trabajo del equipo crema para terminar como único líder de la primera etapa en la Liga Peruana de Vóley y avisó que redoblarán esfuerzos para la siguiente ronda.

Daniela Muñoz llegó a la 'U' a mediados del 2025 tras su paso por San Martín. Foto: Universitario
Universitario terminó la primera etapa de la Liga Peruana de Vóley 2025-26 como el único líder. Gracias a su victoria sobre Deportivo Wanka, el club crema sumó 30 puntos, con lo cual superó a su escolta San Martín y se volvió inalcanzable para Alianza Lima. Ahora, para la segunda fase del torneo, el equipo seguirá preparándose para repetir este buen desempeño, aseguró la atacante Daniela Muñoz.

"(Estoy) muy contenta, hemos trabajado bastante para estos partidos de la primera etapa. Gracias a Dios el equipo se ha visto muy bien y ahora a prepararnos más para la segunda", declaró la opuesta al final del último partido.

PUEDES VER: Sebastián Britos sorprende al regresar a Perú y habla sobre su fichaje por Peñarol: 'Tiene objetivos demasiado altos'

lr.pe

Acerca de lo que se viene para la 'U' en el torneo, Muñoz se mostró consciente de que aún falta mucho tramo por recorrer y pidió "humildad". Además, se mostró agradecida por la buena adaptación que viene teniendo en su primer semestre como voleibolista de las Pumas.

"Bastante humildad, recién estamos a mitad de la temporada. Lo tomo con bastante responsabilidad. Estoy agradecida con el equipo y el comando técnico porque me ha dado mucha confianza, voy a seguir trabajando para poder mejorar y aportar mucho más", dijo.

La polifuncional jugadora también destacó el apoyo de la hinchada, a la cual instó a seguir acompañando al equipo: "En cada partido sabemos la importancia de ese juego. Nos esforzamos al máximo, no dejamos caer ningún balón y eso se ve reflejado. Agradecidas porque nos vengan a alentar y que sigan viniendo a apoyarnos porque siempre vamos a esforzarnos bastante".

PUEDES VER: DT de Universitario admite que sabía que Sekou Gassama llegaría tarde a la pretemporada: 'No tenemos prisa'

lr.pe

¿Cuándo juega Universitario la segunda etapa de la Liga Peruana de Vóley?

Según se tiene previsto en el calendario del certamen, no habrá un periodo de descanso entre cada etapa. Por ello, el próximo partido de las cremas se jugaría entre el sábado 10 y domingo 11 de enero. Su primer rival en esta segunda fase aún está pendiente de confirmación.

