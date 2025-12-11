HOYSuscripcion LR Focus

Deportes

Miguel Rondelli criticó el estado del gramado del Estadio Nacional y lanzó advertencia para la revancha ante Sporting Cristal: ''La llave sigue abierta''

El entrenador argentino destacó que el equipo cusqueño podrá mejorar su rendimiento en el partido de vuelta en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega.

Miguel Rondelli criticó el estado del campo del Estadio Nacional de Lima tras por 1-0 ante Sporting Cristal.
| Foto: composición LR/Gol Perú/Diario Viral

Tras perder por la mínima diferencia ante Sporting Cristal en el partido de ida de los playoffs que definirán los cupos Perú 2 y Perú 3 para la Copa Libertadores, el director técnico de Cusco FC, Miguel Rondelli, expresó su disconformidad con el estado del campo del Estadio Nacional y advirtió a los 'celestes' de cara al encuentro de vuelta, que se disputará en la ciudad del Cusco el domingo 14 de diciembre.

¿Qué dijo Miguel Rondelli sobre el campo del Estadio Nacional de Lima?

Consultado por el estado del campo del Estadio Nacional, el técnico argentino expresó su preocupación por las condiciones en que se encontraba la cancha. Señaló que, al jugar como local en un ''campo mejor conservado'', Cusco FC podrá mostrar una versión más sólida y competitiva, en línea con lo trabajado durante la semana.

PUEDES VER: Cusco FC vs Sporting Cristal: fecha, hora y canal de TV de la vuelta por los playoffs de la Liga 1 2025

lr.pe

''Hay que respetar a los protagonistas. No se puede presentar una cancha en esas condiciones, habiendo tantas canchas en Lima. En un terreno mejor, creo que podemos crear determinadas situaciones, pero no hay que confiarse. Aprovecharon un momento de confusión. La llave sigue estando abierta'', declaró el entrenador argentino.

El plan de Cusco FC para derrotar a Sporting Cristal

Con respecto al partido de vuelta que se jugará en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega, en la ciudad del Cusco, Miguel Rondelli explicó qué debe hacer Cusco FC para superar a Sporting Cristal y clasificar a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026.

PUEDES VER: Solitario gol de Santiago González para el triunfo de Sporting Cristal sobre Cusco FC (1-0)

lr.pe

''Tenemos que mejorar esa solidez defensiva. Nuestro plan de juego era ser sólidos, recuperar la pelota e intentar manejarla. No es porque no nos haya salido, sino porque nos encontramos con un problema que hace que tengamos que cambiar toda la defensa'', afirmó.

