Alianza Lima será el primer club peruano que tendrá acción en la Copa Libertadores 2026. Foto: Carlos Felix

Alianza Lima perdió los playoffs de la Liga 1 2025 y tendrá que conformarse con jugar la Copa Libertadores 2026 desde la primera fase previa. Tal como ocurrió en esta temporada, los blanquiazules serán Perú 4 para la próxima edición del certamen y deberán superar hasta tres rondas para clasificar a la fase de grupos.

A la espera de definir quién será su nuevo DT, en la escuadra íntima ya saben cuándo se realizará el sorteo para conocer a su rival en dicha instancia de la competencia. No deberán esperar mucho, pues la Conmebol programó el evento para la siguiente semana.

¿Cuándo es el sorteo la Copa Libertadores para la fase previa?

Según informó la cuenta oficial de la Conmebol Libertadores, el sorteo de las rondas preliminares se llevará a cabo el próximo jueves 18 de diciembre, desde las 10.00 a. m. (hora peruana), desde la sede de la entidad, ubicada en Paraguay.

La cuenta oficial en redes del torneo dio a conocer la fecha y hora para el sorteo. Foto: Conmebol Libertadores

Además de Alianza, el otro representante peruano en estas fases previas, que saldrá del perdedor en la llave entre Sporting Cristal y Cusco FC, también conocerá a su adversario para la segunda ronda preliminar.

Posibles rivales de Alianza Lima en la Copa Libertadores

Estos son los equipos que clasificaron (o están por clasificar) a la fase previa 1 de la Copa Libertadores 2026. A falta de confirmación, los bombos de esta etapa se decidirán según la posición de cada club en el ranking Conmebol vigente.