Alineaciones Cusco FC contra Sporting Cristal: posibles equipos titulares para la vuelta de playoffs

El último partido del año en la Liga 1 será el que sostengan Cusco FC y Sporting Cristal por la vuelta de los playoffs para definir el cupo de Perú 2 en la Copa Libertadores. Ambos clubes aspiran a ganar esta llave para quedarse con el pase directo a la fase de grupos del torneo y evitar la tediosa ronda previa.

La victoria por 1-0 en Lima le da a los celestes una ligera ventaja, pero los cusqueños tendrán la localía a su favor en este segundo cotejo. Sin embargo, llegan con la baja de Álex Custodio, quien salió lesionado en los primeros minutos del encuentro en el Estadio Nacional.

Alineaciones probables de Cusco FC contra Sporting Cristal

Con la ausencia de Custodio, el técnico Miguel Rondelli armaría el siguiente once titular. Paulo Autuori, por su parte, apostaría por repetir alineación, aunque podría sorprender a último minuto con la inclusión de Felipe Vizeu, en caso el delantero llegara a recuperarse.

Cusco FC : Pedro Díaz, Carlos Gamarra, Álvaro Ampuero, Miguel Aucca, José Zevallos, Oswaldo Valenzuela, Carlo Diez, Iván Colman, Lucas Colitto, Nicolás Silva, Facundo Callejo

: Pedro Díaz, Carlos Gamarra, Álvaro Ampuero, Miguel Aucca, José Zevallos, Oswaldo Valenzuela, Carlo Diez, Iván Colman, Lucas Colitto, Nicolás Silva, Facundo Callejo Sporting Cristal: Diego Enriquez; Leandro Sosa, Miguel Araujo, Rafael Lutiger, Nicolás Pasquini; Gustavo Cazonatti, Martín Távara, Ian Wisdom; Santiago González, Maxloren Castro, Irven Ávila.

¿Cuándo juega Cusco FC contra Sporting Cristal?

El partido de vuelta entre Cusco FC y Sporting Cristal se jugará este domingo 13 de diciembre, a partir de las 6.00 p. m., en el estadio Inca Garcilaso de la Vega. Para ganar la serie, los cusqueños deben vencer por dos o más goles, mientras que a los bajopontinos les basta con el empate.

Pronóstico de Cusco FC contra Sporting Cristal

Las casas de apuestas se inclinan por la localía de Cusco FC para considerarlo como favorito ante Cristal.