HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Fútbol Peruano

Alineaciones Cusco FC contra Sporting Cristal: posibles equipos titulares para la vuelta de playoffs

Tras dejar la llave abierta en Lima, cusqueños y rimenses definirán el pase a la fase de grupos de la Copa Libertadores con un partido de infarto. El equipo imperial llega con una baja.

Sporting Cristal terminó cuarto en el acumulado, mientras que Cusco FC finalizó tercero. Foto: Carlos Felix/GLR
Sporting Cristal terminó cuarto en el acumulado, mientras que Cusco FC finalizó tercero. Foto: Carlos Felix/GLR

El último partido del año en la Liga 1 será el que sostengan Cusco FC y Sporting Cristal por la vuelta de los playoffs para definir el cupo de Perú 2 en la Copa Libertadores. Ambos clubes aspiran a ganar esta llave para quedarse con el pase directo a la fase de grupos del torneo y evitar la tediosa ronda previa.

La victoria por 1-0 en Lima le da a los celestes una ligera ventaja, pero los cusqueños tendrán la localía a su favor en este segundo cotejo. Sin embargo, llegan con la baja de Álex Custodio, quien salió lesionado en los primeros minutos del encuentro en el Estadio Nacional.

PUEDES VER: ¿Dónde ver Universitario vs Alianza Lima por la segunda final de la Liga Femenina 2025?

lr.pe

Alineaciones probables de Cusco FC contra Sporting Cristal

Con la ausencia de Custodio, el técnico Miguel Rondelli armaría el siguiente once titular. Paulo Autuori, por su parte, apostaría por repetir alineación, aunque podría sorprender a último minuto con la inclusión de Felipe Vizeu, en caso el delantero llegara a recuperarse.

  • Cusco FC: Pedro Díaz, Carlos Gamarra, Álvaro Ampuero, Miguel Aucca, José Zevallos, Oswaldo Valenzuela, Carlo Diez, Iván Colman, Lucas Colitto, Nicolás Silva, Facundo Callejo
  • Sporting Cristal: Diego Enriquez; Leandro Sosa, Miguel Araujo, Rafael Lutiger, Nicolás Pasquini; Gustavo Cazonatti, Martín Távara, Ian Wisdom; Santiago González, Maxloren Castro, Irven Ávila.

¿Cuándo juega Cusco FC contra Sporting Cristal?

El partido de vuelta entre Cusco FC y Sporting Cristal se jugará este domingo 13 de diciembre, a partir de las 6.00 p. m., en el estadio Inca Garcilaso de la Vega. Para ganar la serie, los cusqueños deben vencer por dos o más goles, mientras que a los bajopontinos les basta con el empate.

Pronóstico de Cusco FC contra Sporting Cristal

Las casas de apuestas se inclinan por la localía de Cusco FC para considerarlo como favorito ante Cristal.

  • Betsson: gana Cusco (2,02), empate (3,35), gana Cristal (3,55)
  • Betano: gana Cusco (2,02), empate (3,40), gana Cristal (3,70)
  • Bet365: gana Cusco (1,95), empate (3,40), gana Cristal (3,90)
  • 1XBet: gana Cusco (1,81), empate (3,71), gana Cristal (4,00)
  • Coolbet: gana Cusco (1,90), empate (3,45), gana Cristal (4,00)
  • Doradobet: gana Cusco (2,05), empate (3,33), gana Cristal (3,60).
Notas relacionadas
Luis Advíncula estaría viviendo sus últimas horas como jugador de Boca Junior: el defensa entró en la órbita de Alianza Lima y Sporting Cristal

Luis Advíncula estaría viviendo sus últimas horas como jugador de Boca Junior: el defensa entró en la órbita de Alianza Lima y Sporting Cristal

LEER MÁS
¿A qué hora y dónde ver Cusco FC vs Sporting Cristal por los playoffs de la Liga 1 2025?

¿A qué hora y dónde ver Cusco FC vs Sporting Cristal por los playoffs de la Liga 1 2025?

LEER MÁS
Miguel Rondelli criticó el estado del gramado del Estadio Nacional y lanzó advertencia para la revancha ante Sporting Cristal: ''La llave sigue abierta''

Miguel Rondelli criticó el estado del gramado del Estadio Nacional y lanzó advertencia para la revancha ante Sporting Cristal: ''La llave sigue abierta''

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Fichajes de Alianza Lima 2026: altas, bajas y renovaciones para la Liga 1 y fase previa de Copa Libertadores

Fichajes de Alianza Lima 2026: altas, bajas y renovaciones para la Liga 1 y fase previa de Copa Libertadores

LEER MÁS
Néstor Gorosito abandona el Perú y deja sus primeras palabras tras su intempestiva salida de Alianza Lima: “Tranquilo”

Néstor Gorosito abandona el Perú y deja sus primeras palabras tras su intempestiva salida de Alianza Lima: “Tranquilo”

LEER MÁS
Javier Rabanal sería el DT elegido por Universitario para 2026: ¿quién es y cómo juega el vigente campeón del fútbol ecuatoriano?

Javier Rabanal sería el DT elegido por Universitario para 2026: ¿quién es y cómo juega el vigente campeón del fútbol ecuatoriano?

LEER MÁS
¿A qué hora y dónde ver Cusco FC vs Sporting Cristal por los playoffs de la Liga 1 2025?

¿A qué hora y dónde ver Cusco FC vs Sporting Cristal por los playoffs de la Liga 1 2025?

LEER MÁS
Universitario - Alianza Lima: fecha, hora y canal de TV para ver la vuelta de la gran final de la Liga Femenina 2025

Universitario - Alianza Lima: fecha, hora y canal de TV para ver la vuelta de la gran final de la Liga Femenina 2025

LEER MÁS
Fichajes de la Liga 1 2026 EN VIVO: Pablo Guede fue confirmado como nuevo entrenador de Alianza Lima

Fichajes de la Liga 1 2026 EN VIVO: Pablo Guede fue confirmado como nuevo entrenador de Alianza Lima

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 49.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Alianza Lima vs Savino del Bene EN VIVO HOY por Mundial de Clubes Vóley: transmisión del partido por el pase a semifinales

Resurge Capital concreta con éxito su primera desinversión en Neopak y consolida su crecimiento desde 2023

Elecciones 2026: las nuevas caras de los partidos para los próximos comicios

Fútbol Peruano

Hernán Barcos dedica un último mensaje a hinchas de Alianza Lima tras confirmarse su salida: “Seguramente es lo mejor para todos”

Fichajes de la Liga 1 2026 EN VIVO: últimos movimientos en el mercado de pases del fútbol peruano

Alianza Lima oficializa el final del ciclo de Hernán Barcos en el club con sentido adiós: "Tu nombre quedó escrito en blanco y azul"

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Elecciones 2026: las nuevas caras de los partidos para los próximos comicios

Tomás Gálvez anuncia la disolución de los Equipos Especiales Lava Jato, Cuellos Blancos y Eficcop

RMP arremete contra Jerí por nombrar a hija de ex congresista de APP como jefa de IRTP: "Campaña con plata de los peruanos"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025