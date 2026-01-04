El nuevo flamante refuerzo de Universitario de Deportes, Héctor Fértoli, dio sus primeras palabras como jugador crema en conversación con los medios, donde habló de los motivos que lo llevaron a fichar por la ‘U’. Señaló que el hecho de que el club sea tricampeón peruano le dio más razones para llegar al conjunto de Ate, a lo que se suma que disputará la Copa Libertadores.

No obstante, eso no fue lo único de lo que habló, pues también se animó a referirse a Federico Girotti, quien acaba de convertirse en el único refuerzo de Alianza Lima. En sus palabras, indicó que su compatriota es un gran jugador y que llegó a potenciar la Liga 1.

¿Qué dijo Héctor Fértoli sobre Federico Girotti?

En un primer momento, empezó explicando las razones por la cual ficho por el conjunto crema. "Que se tricampeón, que juegue Copa Libertadores este año, es un orgullo poder venir acá, que hayan confiado en mí. Estoy muy contento, ya queriendo sumarme al grupo y conseguir el tetra".

Además, se animó hablar del recibimiento de la hinchada. "He visto la gente que tiene, he sentido el cariño antes de llegar y, gracias a Dios, se pudo dar. Sé que es un club grande, que tiene mucha gente".

En otro momento de la conversación, señaló cuáles son sus cualidades para ofrecer a la 'U'. "Puedo ofrecer desequilibrio, jugar por ambas bandas y darle prioridad al entrenador y a lo que él necesite, darle variantes. Me gusta mucho jugar por izquierda, de segunda punta o como interno".

Finalmente, habló sobre el fichaje de su compatriota por el compadre. "Sí, aún no he hablado, pero seguramente lo haré. Es un gran jugador que viene a potenciar la liga".

¿Hasta cuándo tiene contra Héctor Fértoli con Universitario?

Cabe señalar que el argentino se encuentra a préstamo desde Racing y permanecerá en el conjunto de Ate durante toda la temporada 2026.

Equipos dónde ha jugado Héctor Fértoli