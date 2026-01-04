HOYSuscripcion LR Focus

Deportes

Diego Churín ya sabe dónde jugará tras su paso por Universitario: delantero será refuerzo de club de Argentina

Después de no cumplir con sus objetivos en Universitario, Diego Churín decidió probar suerte en uno de los equipos más modestos de la liga argentina.

Diego Churín ya jugado en Argentina. Foto: composición LR/X
Diego Churín ya jugado en Argentina. Foto: composición LR/X

Diego Churín tiene nuevo equipo. El delantero fue una de las primeras salidas que confirmó Universitario tras conseguir el tricampeonato. Su bajo nivel y pobre cuota goleadora a lo largo del 2025 provocaron que el club ya no quiera contar con él por una temporada más. Su futuro ha sido una incertidumbre durante las últimas semanas, pero por fin ya se conoció dónde jugará: Sarmiento de Argentina.

Esta no será la primera experiencia de Churín el fútbol argentino. Recordemos que sus primeros pasos fue en Independiente de Avellaneda y también ha pasado por clubes como Platense, Los Andes y Comunicaciones.

PUEDES VER: Andrés Aguilar deja Ayacucho FC sin debutar en la Liga 1: volante inglés fichó por club de Brasil

lr.pe

Diego Churín jugará en Argentina tras su paso por Universitario

La información fue brindada por el periodista César Luis Merlo, uno de los más especializados en mercado de fichajes. El comunicador aseguró que ya hay un acuerdo verbal entre el jugador y el club.

"Diego Churín es nuevo refuerzo de Sarmiento (J). Ya hay acuerdo de palabra para que firme por un año, con opción a extender por otro más", comentó en su cuenta de X.

PUEDES VER: Alianza Lima sacude el mercado peruano y le arrebata a joven figura a Universitario para la Liga 3: Contrato por dos años

lr.pe

¿En qué clubes ha jugado Diego Churín?

A continuación, repasa la lista de clubes en los que ha jugado Diego Churín a lo largo de su carrera.

  • Independiente
  • Platense
  • Los Andes
  • Comunicaciones
  • Curicó Unido
  • Universidad de Concepción
  • Unión Española
  • Cerro Porteño
  • Gremio
  • Atlético Goianense
  • Universitario de Deportes
