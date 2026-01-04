HOYSuscripcion LR Focus

Fútbol Peruano

Williams Riveros sobre salidas de Rodrigo Ureña y Sebastián Britos de Universitario: “Tenemos jugadores que los pueden suplir”

El defensor paraguayo también lamentó la salida de estos dos jugadores; no obstante, reconoció que tanto Jesús Castillo como Diego Romero podrán suplir bien estas bajas dentro del esquema de Javier Rabanal.

Williams Riveros habló sobre las salidas de Sebastián Britos y Rodrigo Ureña. Foto: composición LR/ Jax Latin Media/ X
Williams Riveros habló sobre las salidas de Sebastián Britos y Rodrigo Ureña. Foto: composición LR/ Jax Latin Media/ X

Williams Riveros, defensor de Universitario de Deportes, llegó al Perú para reincorporarse a los preparativos de la temporada 2026 con el club crema. Durante su caminata por el aeropuerto, fue abordado por los periodistas, quienes le consultaron sobre diversos temas, especialmente por el nuevo año en el que se vienen muchos retos para los de Ate, como conseguir el ansiado tetracampeonato.

No obstante, lo que llamó la atención fue cuando se le consultó sobre las recientes salidas de Rodrigo Ureña y Sebastián Britos. Ante la pregunta, ‘Tarzán’ no dudó en señalar que le apenaba mucho estas bajas; sin embargo, reconoció que cuentan con grandes jugadores en el plantel para suplirlos.

PUEDES VER: ¿Por qué FIFA no le quitará la sede del Mundial a Estados Unidos tras ataques a Venezuela según sus propios estatutos?

lr.pe

lr.pe

¿Qué dijo Williams Riveros sobre las salidas en Universitario?

Tras la pregunta, el defensa central no dudo en resaltar el tiempo que estuvo con ambos jugadores. No obstante, reconoció que jugadores como Jesús Castillo y Diego Romero, quien acaba de volver al club, serán fundamentales para el éxito del equipo.

"La verdad un poco triste porque con Rodrigo (Ureña) estuvimos tres años, con Sebastián (Britos) dos y fueron muy buenos, así que se los va a extrañar, pero no pasa de eso, tenemos jugadores que los pueden suplir tranquilamente tanto como Jesús (Castillo) y ahora viene Diego (Romero) en el arco. Tenemos armas y vamos a pelear", fueron las palabras del defensa.

Cabe señalar que tras Rodrigo Ureña dejó el club para ser el flamante refuerzo de Millonarios FC, mientras que Sebastián Britos se unió a Peñarol como agente libre.

Williams Riveros dejará de ocupar cupo de extranjero en Universitario

En otro momento de la conversación, se habló sobre su nacionalización, ya que el paraguayo sigue ocupando un cupo de extranjero. Además, dio a conocer la travesía que debió enfrentar; sin embargo, manifestó que el trámite ya está avanzado.

PUEDES VER: Caín Fara se rinde a Universitario antes de arancar la pretemporada: "Contento de llegar a un club tan inmenso"

lr.pe

lr.pe

Últimos refuerzos de Universitario para el 2026

  • Caín Fara
  • Sekou Gassama
  • Héctor Fértoli
