Pedro Gallese es el único titular 'fijo' de la Bicolor convocado para este amistoso. Foto: composición de LR/FPF

La Agremiación de Futbolistas Profesionales del Perú (Safap) reveló este domingo 14 de diciembre su lista de 21 jugadores convocados para el último amistoso del año, ante la selección boliviana. En la nómina figuran elementos de clubes como Alianza Lima y Universitario, así como algunos 'extranjeros'.

Como se recuerda, la Federación Peruana de Fútbol (FPF) delegó a Safap la organización de este encuentro al no ser fecha FIFA, por lo cual los habituales titulares de la Bicolor no disputarán el duelo. Una excepción es la de Pedro Gallese, quien está en condición de agente libre tras terminar contrato con su equipo hace algunas semanas.

Lista de convocados de Safap para el amistoso ante Bolivia

Arqueros : Pedro Gallese, Daniel Prieto, Steven Rivadeneyra, Emile Franco

: Pedro Gallese, Daniel Prieto, Steven Rivadeneyra, Emile Franco Defensas : Jahir Soto, Gustavo Dulanto, Gianfranco Chávez, Rafael Guzmán, Marco Huamán, Erick Canales, Mathías Llontop, Sebastián Aranda

: Jahir Soto, Gustavo Dulanto, Gianfranco Chávez, Rafael Guzmán, Marco Huamán, Erick Canales, Mathías Llontop, Sebastián Aranda Mediocampistas : Alfonso Barco, Jesús Castilo, Jorge Murrugarra, Hernán Lupu, Bassco Soyer, Piero Magallanes, Álvaro Rojas, Carlos Cabello

: Alfonso Barco, Jesús Castilo, Jorge Murrugarra, Hernán Lupu, Bassco Soyer, Piero Magallanes, Álvaro Rojas, Carlos Cabello Delanteros: Rodrigo Vilca, Cristian Neira, Matías Succar, Juan Martínez, Juan Pablo Goicochea.

Lista de futbolistas agremiados convocados. Foto: Safap

De los 21 convocados, los dos 'extranjeros' son Bassco Soyer, quien juega en el Gil Vicente de Portugal, y Juan Pablo Goicochea, futbolista del Platense de Argentina. En el grupo de los que están sin club figuran Gallese y Alfonso Barco.

¿Cuándo juega Perú vs Bolivia?

El partido amistoso entre Perú y Bolivia se jugará el próximo domingo 21 de diciembre, a partir de las 3.30 p. m. (hora peruana), en el estadio Félix Castillo Tardío, de Chincha. El juego le servirá al combinado altiplánico como preparación para el repechaje mundialista ante Surinam.