La selección peruana volverá a jugar antes de finalizar el 2025 y lo hará con un nuevo entrenador. Gerardo Ameli fue elegido como director técnico para estar a cargo de la 'Bicolor' cuando enfrente a Bolivia. El argentino reemplazará a Manuel Barreto, quien volvió a su cargo como Jefe del Departamento de Selecciones Nacionales de Menores.

Este encuentro no viene siendo organizado por la Federación Peruana de Fútbol (FPF). Según lo informado por Gustavo Peralta, el partido está a cargo de la SAFAP. "Este partido no está a cargo de la FPF, pues fue cedido a la Agremiación de Futbolista", mencionó el periodista a través de su cuenta de X.

¿Cuándo jugará la Selección Peruana?

La Selección Peruana enfrentará a su similar de Bolivia el domingo 21 de diciembre a las 3:30 p.m. en el Estadio Félix Castillo Tardío de Chincha. Recordemos que este estadio fue inaugurado el 30 de julio del presente año y cuenta con una capacidad para albergar a 14,000 espectadores.

El último partido que disputó la 'Bicolor' fue ante la selección de Chile, el pasado 18 de noviembre. Aquella vez, Perú cayó por el marcador de 2-1. Álex Valera había adelantado para Perú, pero los goles anotados por Felipe Loyola y Darío Osorio hicieron que Chile pueda darle vuelta al marcador y llevarse el triunfo.

¿Qué canal transmitirá el partido entre Perú y Bolivia?

Hasta el momento, no se ha confirmado que canal pasará el encuentro. Lo más probable es que se mantengan los canales habituales, con Movistar Deportes (canal 3) y ATV (canal 9). Ambas son las casas televisoras que cuentan con los derechos para transmitir los partidos de la Selección Peruana por cable y en señal abierta, respectivamente.