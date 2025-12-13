La selección peruana empezó con el tan esperado recambio generacional de la mano de Manuel Barreto. El estratega, que asumió las riendas de la Bicolor de forma interina, decidió apostar por los denominados 'eurocausas' ―jugadores que nacieron en Europa, pero que tienen raíces peruanas―. Uno de los nombres que más resaltó en la gira por Rusia fue el central Fabio Gruber.

En medio de este panorama, el experimentado central Christian Ramos, mundialista en Rusia 2018, elogió al defensor del Núremberg FC; sin embargo, se mostró en contra de que a los extranjeros los pongan de titulares en sus primeras convocatorias.

Christian Ramos cuestiona titularidad de los 'eurocausas'

"No tengo nada contra él, pero si yo estuviera en la selección me moriría. Yo esperé tanto tiempo para estar en selección y quieren traer un central... Yo digo: 'aguanta, esperé toda mi oportunidad, estuve en un proceso del Mundial, Copa América; ahora que puedo jugar, quieren traer a un jugador...'. Está bien que tenga raíces peruanas, pero dónde está el peruano que se estaba matando, que sabe cómo es todo el proceso. ¿Para qué me maté y me esforcé si al final traen a otros jugadores?", manifestó en el programa 'Denganche'.

En ese sentido, el exzaguero de Alianza Lima y Universitario indicó que hay jugadores peruanos con experiencia que llevan esperando su oportunidad en la selección peruana.

"Lo digo porque conozco a Araujo, Santamaría, Abram, Garcés, y quieren traer a... Pueden traer, pero deben aguantar un poquito y esperar porque atrás tenemos jugadores de experiencia, y creo que los necesitamos", agregó.

Christian Ramos elogia a Fabio Gruber

Al ser consultado sobre el debut de Fabio Gruber frente a la selección chilena, la 'Sombra' no dudó en resaltar las cualidades que posee el futbolista de 23 años.

"Me gustó. Es un central bueno, con buenos pases entre líneas y salidas. Hizo buenos cierres, arriba va bien. ¿Cómo no me va a gustar? Por eso está jugando en Alemania. Pero prefiero que venga y poco a poco se afiance y veo cómo son las cosas, a que venga de frente y los demás esperen", concluyó.

¿Cuándo juega la selección peruana?

El próximo partido de la selección peruana será el domingo 21 de diciembre frente a Bolivia. Para este amistoso internacional, la Blanquirroja contará con un equipo conformado por jugadores agremiados.