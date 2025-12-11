Alfonso Barco no continuará en el Emelec de Ecuador debido a la grave crisis económica que atraviesa el club eléctrico. Este jueves, el mediocampista de 24 años anticipó su salida al compartir un mensaje de despedida vía redes sociales. La noticia terminó por confirmarse cuando un directivo del Bombillo, con blooper incluido, reveló detalles del acuerdo al que llegaron con el jugador para rescindir contrato.

Fue el vocal Leonardo Macías quien, en conferencia de prensa, protagonizó un momento anecdótico cuando le cambió de nombre a 'Fonchi': "Hemos recibido los buenos deseos de los dos jugadores que se han ido, tanto Christian Cueva, a quien agradecemos por su paso por el club, como también a Adolfo Barco", declaró Macías.

Según el directivo, la negociación con ambos futbolistas se cerró de forma tan satisfactoria que no supondrá ningún riesgo para la institución en medio de la delicada situación vive. Barco, por su parte, quedará como agente libre para buscar nuevo equipo en este mercado de fichajes de fin de año.

¿Qué dijo Alfonso Barco tras dejar Emelec?

"Quiero agradecer al hincha, al presidente Jorge Guzmán, a todos los colaboradores del club, cuerpo técnico y sobre todo a mis compañeros, con quienes me llevo los mejores recuerdos durante estos 6 meses muy duros. Les deseo lo mejor y sé que este gran club volverá a ser lo que siempre fue", se lee en la publicación que 'Fonchi' realizó vía Instagram.

En su paso por Emelec, el exvolante de Universitario llegó a jugar 25 partidos, entre LigaPro y Copa Ecuador, en los cuales marcó dos goles, además de recibir siete tarjetas amarillas y una roja