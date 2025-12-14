Christian Ramos, en una reciente entrevista para el programa Sin Cassete, el actual futbolista de San Martín dio a conocer con quién los comparaba Ricardo Gareca cuando se encontraba al mando de la selección peruana. En sus palabras, ‘La Sombra’ reveló que lo comparaban con la actual figura del Liverpool, Virgil van Dijk, el neerlandés que la rompe en la Premier League.

Como se recuerda, son varios los seleccionados y exseleccionados peruanos que han revelado que el ‘Tigre’ solía comparar a los jugadores con grandes estrellas del fútbol, con la intención de motivarlos antes de cada partido. En su momento, Jefferson Farfán comentó que el entrenador argentino, quien llevó a la selección al Mundial de Rusia 2018, tuvo un impacto importante en el combinado bicolor, ya que constantemente los comparaba con futbolistas que destacaban en las principales ligas de Europa.

Christian Ramos revela que Ricardo Gareca lo comparaba con Virgil Van Dijk

En sus palabras, resaltó que cuando Gareca le dijo esto, al principio no lo podía creer pues el defensor se encontraba jugando en Inglaterra, mientras que él, lo hacía en Perú.

"Gareca me comparaba con Van Dijk, yo me reía. Le decía ya pues profe. ¿Me está jodie...? Este juega en Liverpool de Inglaterra y yo en Perú. Nos decía que éramos lo mismo. Van Dijk corre tanto y tú corres igual, nos mostraba distintos registros y todos estábamos al nivel", fueron las palabras del exselecionado de la Bicolor.

¿Cuántos partidos jugo Christian Ramos con Ricardo Gareca?

Durante la época de Ricardo Gareca, Christian Ramos pudo estar en un total de 71 encuentros con la selección, de los cuales fue titular en 46 ocasiones, ingresó como sustituto en 6 y permaneció en el banquillo en 19 partidos.

¿Cuándo juega la selección peruana?

El siguiente compromiso de la selección peruana será el domingo 21 de diciembre ante Bolivia. Para este amistoso internacional, la Blanquirroja estará integrada por un plantel compuesto por jugadores agremiados.