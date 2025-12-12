Luego de haber anunciado su salida del Orlando City después de 6 temporadas, Pedro Gallese se encuentra en la búsqueda de nuevo club para la próxima temporada. Uno de los equipos que ha mostrado interés en el portero peruano es Peñarol. El equipo uruguayo viene planificando el plantel que disputará la Copa Libertadores 2026 y busca un arquero de jerarquía para la competición.

Desde Uruguay ya se habla de la posibilidad de que llegue el 'Pulpo' para al 'Carbonero'. "Había un nombre internacional. Ese nombre es Pedro Gallese. Existía una diferencia económica anteriormente, pero aparentemente podría solucionarse", mencionaron en el programa 'El Espectador' de Uruguay.

¿Cuál es la posibilidad de que llegue Gallese a Peñarol?

Además de Pedro Gallese, Peñarol tiene como opción a Washington Aguerre. El guardameta uruguayo mantiene contrato con su actual club, Deportivo Independiente Medellín, hasta finales del presente año, donde es el futbolista mejor pagado de la plantilla. El 'Carbonero' lo tiene como primera opción, pero como no hay nada dicho, prefieren tener una alternativa.

La posibilidad de que el portero de la selección peruana es latente. Anteriormente ya hubo interés por contar con Gallese en la plantilla de Peñarol, pero no hubo acuerdo por diferencias económicas. Ahora, en un nuevo contexto y presente del arquero, podría cambiar. Todo dependerá de que la opción de Aguerre pueda caerse..

¿Pedro Gallese podría continuar en la MLS?

El 'Pulpo' culminó su contrato con Orlando City, pero hay rumores de que hay equipos de la MLS que buscarían al arquero de la selección peruana. Conoce el fútbol estadounidense y no tendría problema de seguir en un campeonato donde hay mucho poder económico.

Se habló de un posible regreso a Alianza Lima, o incluso llegar a Universitario de Deportes, lo cierto es que la idea del experimentado portero es disputar ligas más competitivas. Afrontar el campeonato uruguayo y sobre todo la Copa Libertadores sería atractivo para el futbolista de 35 años.