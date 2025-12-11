HOYSuscripcion LR Focus

Manchester City lo pidió y Pol Deportes cumplió: así narró el peruano el gol de Erling Haaland desde el Bernabéu

El joven narrador de Andahuaylas reveló los inéditos relatos que realizó durante su cobertura del partido entre Manchester City y Real Madrid por la Champions League.

Pol Deportes visitó el Santiago Bernabéu y participó en varios programas durante su estadía en España. Foto: composición LR/TikTok de Pol Deportes/AFP

Pol Deportes fue el inesperado protagonista del triunfo del Manchester City ante Real Madrid por la Champions League. El joven narrador peruano, que se encuentra en España y formó parte de la cobertura del partidazo entre los gigantes europeos, publicó un video de la narración que hizo con el gol de Erling Haaland. Como es conocido, en la previa del partido los citizens manifestaron su deseo de escuchar a Cliver Huamán cantando un tanto del delantero noruego.

"¡Felicitaciones, Pol Deportes! Nos encantaría escucharte relatar un gol de Haaland en Madrid!", publicó el equipo dirigido por Pep Guadiola hace algunos días, sin imaginar que este vaticinio se haría realidad en las gradas del Santiago Bernabéu

Mensaje del Manchester City a Pol Deportes previo al partido de Champions League. Foto: Twitter/Manchester City

PUEDES VER: Pol Deportes se presenta en programa de España y sorprende con análisis de Lamine Yamal: “Jugador de altibajos”

lr.pe

Pol Deportes narra gol de Haaland al Real Madrid

A través de sus redes sociales, Pol Deportes subió su inédito relato del penal que anotó Erling Haaland para decretar el 2-1 sobre Real Madrid en la sexta jornada de la Champions League.

"Señoras y señores, habrá chequeo del VAR en el Bernabéu. A ver qué decide el juez del partido. Hace una semana nos tocó desde del cerro en lo más alto de Ate (Lima), ahora estamos en el mítico Santiago Bernabéu. ¡Ahí está Haaaaaland! ¡Goooooool del Manchester City! Erling Haaland adelanta en el marcador", se escucha en su cuenta de TikTok.

PUEDES VER: Pol Deportes y la promesa a sus padres tras debutar narrando la Champions League en España: 'Comprarle un terreno a mi mamá'

lr.pe

Pol Deportes explicó por qué no narró el Real Madrid vs Manchester City en directo

Apenas culminó el cotejo entre Madrid y City, Pol Deportes realizó una transmisión en vivo para contar sobre su experiencia cubriendo el máximo torneo a nivel de clubes europeos. Además, aprovechó para explicar por qué no logró hacer la narración en directo.

"Por algunas cositas no estuvimos ahí, pero estuvimos en el Santiago Bernabéu. Igual narré el partido, pero no fue en directo en Radio Marca. Mañana salen los videos".

