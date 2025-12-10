HOYSuscripcion LR Focus

María Corina Machado llegó a Oslo y daría conferencia
María Corina Machado llegó a Oslo y daría conferencia     María Corina Machado llegó a Oslo y daría conferencia     María Corina Machado llegó a Oslo y daría conferencia     
Pol Deportes explicó por qué no narró el Real Madrid vs Manchester City a ras de cancha: "Por algunas cositas no estuvimos ahí"

Cliver Huamán llegó al Santiago Bernabéu, pero no pudo estar a ras del campo para narrar en directo para el medio español Marca. 

Pol Deportes narró el Real Madrid vs Manchester City desde las tribunas. Foto: composición LR/Pol Deportes
Pol Deportes narró el Real Madrid vs Manchester City desde las tribunas. Foto: composición LR/Pol Deportes

Pol Deportes brindó su descargo. El joven narrador causó gran expectativa en el público peruano después de llegar a Europa para cubrir el Real Madrid vs Manchester City por la Champions League. Sin embargo, muchos hinchas se llevaron una gran decepción después de no poder escuchar su relato en Radio Marca, medio por el que en teoría iba a tener una participación.

Horas después del compromiso, Cliver Huamán utilizó sus redes sociales para brindar algunos detalles sobre por qué no se pudo escuchar su narración en directo.

lr.pe

Pol Deportes explicó por qué no narró el Real Madrid vs Manchester City

En una transmisión en directo vía TikTok, Pol Deportes explicó lo siguiente: "Por algunas cositas no estuvimos ahí, pero estuvimos en el Santiago Bernabéu. Igual narré el partido, pero no fue en directo en Radio Marca. Mañana salen los videos".

En otro video, compartido por el propio Pol Deportes, se puede ver a Cliver narrando desde una de las tribunas del Santiago Bernabéu. Además, aseguró que los videos de su relato saldrán este jueves 11 de diciembre.

lr.pe

Santi Lesmes reveló motivo por el que Pol Deportes no narró Real Madrid vs City

En el mismo live de TikTok, Santi Lesmes, quien fue el encargado de llevar a Pol Deportes y su hermano al Viejo Continente, detalló a profundidad lo que pasó con el talento andahuaylino.

"Nosotros el día de ayer estuvimos en Radio Marca y pudieron ver cómo Pol, desde el estudio, narró los goles de los partidos del Barcelona y del PSV vs Atlético Madrid. El plan de hoy era hacer la narración y la previa ya no desde el estudio, sino desde el estadio. Íbamos a hacer una previa adentro y luego, íbamos a ingresar para disfrutar del partido y para que Pol Deportes lo narrara", dijo en un primer momento.

"Lo que tenía que salir en vivo con Marca fue imposible de hacerlo porque habían más de mil personas y aquello se ha desbordado. Estábamos en un sitio público, ha estado la gente de Marca y ha sido una locura", agregó.

Finalmente, sostuvo que la narración de Pol Deportes no pudo ser en directo porque se tenía que contar con los derechos, los cuales tienen DAZN en España.

"No puede ser en vivo porque para que lo sea te tiene que contratar DAZN porque tiene los derechos. En Perú, lo ven por ESPN. ESPN no emite señal en España, la única manera es por DAZN o una radio como Marca. Pero Marca lo emite desde un estudio. Y ellos querían que vivieran y narraran desde el Bernabéu. Tiene que ser como lo hemos hecho: estar en el estadio, narrarlo, grabarlo y mañana lo van a poder disfrutar", concluyó.

