El fichaje de Sekou Gassama por Universitario de Deportes sigue dando de qué hablar. En una reciente edición del programa Exitosa Deportes se tuvo como entrevistado a Nacho Donado, periodista deportivo español de Radio Marca, donde se habló sobre el jugador senegalés que ahora está próximo a vestir la camiseta crema. En sus palabras, Donado expresó conceptos que ilusionaron a los hinchas de la ‘U’, pues resaltó que es un buen jugador.

No obstante, señaló que durante su paso por España se tenían expectativas por el futbolista; sin embargo, la lesión en el pie sufrida en 2020 le hizo perder continuidad. Aun así, indicó que si se le cuida bien y se le dan minutos poco a poco, puede llegar a ser determinante durante la temporada en la Liga 1, ya que tiene cualidades.

¿Qué dijo el periodista deportivo sobre Sekou Gassama flamante refuerzo de Universitario?

En una primera instancia, empezó resaltando el físico actual del jugador de 30 años, además de destacar su trayectoria en el Fuenlabrada.

"Es un 9 muy físico, es verdad que lleva varios años sufriendo lesiones, un jugador que ha pasado por varias canteras. En el primer medio año que lo vi de cerca en el Fuenlabrada, fue muy bueno, marcó muchos goles, un delantero muy llamativo porque celebraba el gol como una pantera, era un jugador muy bueno. Se queda cedido una temporada más y el problema es que al mes de esa cesión se rompe y no vuelve a ser el mismo", empezó diciendo el periodista español.

En otro momento, señaló que la Segunda División de España es una de las más competitivas, por lo que dio a entender que, si se adapta bien, puede llegar a ser fundamental para el equipo crema.

"La lesión grave fue en 2020, en el pie, que lo tuvo parado toda la temporada. Es un jugador que, creo, si se le vigila su salud, puede incorporarse bien y estar sano, sí que puede ser un jugador que marque diferencia. Para mí, la Segunda División española es una división muy importante porque hay muchísima igualdad a nivel de puntos y un delantero que pueda marcarte 12-15 goles en una temporada ya es un delantero que marca diferencia, y Sekou Gassama en aquel momento lo era. (...) Yo creo que es un jugador que debe ir sumando minutos poco a poco hasta hacerse importante", sentenció.

Universitario anuncia fichaje de Sekou Gassama

“Listo para dejar huella” fue el mensaje que compartió la cuenta oficial de la ‘U’ junto al video de presentación de la ‘Pantera’. El delantero de 30 años se convierte en el segundo refuerzo proveniente del exterior en llegar al club crema, tras el reciente anuncio de la incorporación del defensor argentino Caín Fara.