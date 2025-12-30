Tras estar tres temporadas en Universitario de Deportes, diversos periodistas afirman que todo está listo para que Rodrigo Ureña deje Ate y se una a Millonarios FC, club con el que viene negociando desde hace semanas. Según la información del periodista Pipe Sierra, para que esto se concretara, el jugador chileno tuvo que rescindir su contrato para encaminar su llegada a Colombia.

Hasta donde se sabe, el club de Bogotá ya realizó el pago por la transferencia del futbolista chileno, lo que confirma una operación que estaba acordada desde hace varios días, pero que se dilató por algunos detalles pendientes. Cabe destacar que el volante deja la ‘U’ tras conseguir el tricampeonato y se metió en la historia grande del club ‘merengue’, con el que aún tenía contrato vigente hasta fines de 2026.

Rodrigo Ureña es nuevo jugador de Millonarios FC

Según la información del periodista colombiano, se estima que llegado del 'Pitbull' a tierras cafeteras se de en las primeras semanas de enero del 2026. "Rodrigo Ureña (32) acaba de firmar su rescisión con Universitario y, ahora sí, está todo listo para su llegada a Millonarios. El mediocampista chileno estará la primera semana de enero en Bogotá", escribió el periodista.

Aunque aún no se ha hecho oficial el monto, según diversos medios aseguran que la venta del jugador de 32 años se habría concretado en 250 mil dólares, una cifra considerablemente menor a la establecida en su cláusula de salida, que rondaba los 600 mil dólares.

Ureña es nuevo jugador de Millonarios. Foto: vía X

Datos de Rodrigo Ureña con Universitario

Desde su incorporación para la temporada 2023, Rodrigo Ureña jugó 99 partidos con Universitario, anotó seis goles y registró seis asistencias. Durante su paso por el club, ganó los campeonatos de 2023, 2024 y 2025, además de cinco torneos cortos: Clausura 2023, Apertura 2024, Clausura 2024, Apertura 2025 y Clausura 2025.