Colisionan dos trenes en vía a Machu Picchu
Colisionan dos trenes en vía a Machu Picchu     
Rodrigo Ureña firmó su rescisión de contrato con Universitario y ya tiene fecha de llegada a Colombia para sumarse a Millonarios

El 'Pitbull' deja Universitario tras tres temporadas, en las que fue una pieza clave en el esquema. Se espera que en los próximos días llegue a Colombia y sea anunciado como nuevo jugador de Millonarios.

Rodrigo Ureña será oficializado en la próximos días por Millonarios tras su paso por Universitario. Foto: composición LR/difusión
Rodrigo Ureña será oficializado en la próximos días por Millonarios tras su paso por Universitario. Foto: composición LR/difusión

Tras estar tres temporadas en Universitario de Deportes, diversos periodistas afirman que todo está listo para que Rodrigo Ureña deje Ate y se una a Millonarios FC, club con el que viene negociando desde hace semanas. Según la información del periodista Pipe Sierra, para que esto se concretara, el jugador chileno tuvo que rescindir su contrato para encaminar su llegada a Colombia.

Hasta donde se sabe, el club de Bogotá ya realizó el pago por la transferencia del futbolista chileno, lo que confirma una operación que estaba acordada desde hace varios días, pero que se dilató por algunos detalles pendientes. Cabe destacar que el volante deja la ‘U’ tras conseguir el tricampeonato y se metió en la historia grande del club ‘merengue’, con el que aún tenía contrato vigente hasta fines de 2026.

PUEDES VER: Mr. Peet critica la presencia de José Jerí en la reunión con Universitario y Alianza Lima: "¿Era necesaria?"

lr.pe

Rodrigo Ureña es nuevo jugador de Millonarios FC

Según la información del periodista colombiano, se estima que llegado del 'Pitbull' a tierras cafeteras se de en las primeras semanas de enero del 2026. "Rodrigo Ureña (32) acaba de firmar su rescisión con Universitario y, ahora sí, está todo listo para su llegada a Millonarios. El mediocampista chileno estará la primera semana de enero en Bogotá", escribió el periodista.

Aunque aún no se ha hecho oficial el monto, según diversos medios aseguran que la venta del jugador de 32 años se habría concretado en 250 mil dólares, una cifra considerablemente menor a la establecida en su cláusula de salida, que rondaba los 600 mil dólares.

Ureña es nuevo jugador de Millonarios. Foto: vía X

Ureña es nuevo jugador de Millonarios. Foto: vía X

PUEDES VER: Periodista español resalta cualidades de Sekou Gassama tras fichaje por Universitario: “Puede ser un jugador que marque diferencia”

lr.pe

Datos de Rodrigo Ureña con Universitario

Desde su incorporación para la temporada 2023, Rodrigo Ureña jugó 99 partidos con Universitario, anotó seis goles y registró seis asistencias. Durante su paso por el club, ganó los campeonatos de 2023, 2024 y 2025, además de cinco torneos cortos: Clausura 2023, Apertura 2024, Clausura 2024, Apertura 2025 y Clausura 2025.

Periodista español resalta cualidades de Sekou Gassama tras fichaje por Universitario: "Puede ser un jugador que marque diferencia"

Periodista español resalta cualidades de Sekou Gassama tras fichaje por Universitario: “Puede ser un jugador que marque diferencia”

Universitario se alista para la Noche Crema y lanza mensaje a su hinchada: "Nuestra fiesta será Monumental"

Universitario se alista para la Noche Crema y lanza mensaje a su hinchada: “Nuestra fiesta será Monumental”

Franco Velazco y su firme postura con Universitario tras confirmar la Noche Crema 2026: "Se ha tomado la mejor decisión"

Franco Velazco y su firme postura con Universitario tras confirmar la Noche Crema 2026: "Se ha tomado la mejor decisión"

Universitario en el mercado de fichajes: altas, bajas y rumores del tricampeón de la Liga 1

Universitario en el mercado de fichajes: altas, bajas y rumores del tricampeón de la Liga 1

Fichajes de Alianza Lima: altas y bajas del club íntimo para la temporada 2026 de Liga 1 y Copa Libertadores

Fichajes de Alianza Lima: altas y bajas del club íntimo para la temporada 2026 de Liga 1 y Copa Libertadores

Fichajes de la Liga 1 2026 EN VIVO: últimas noticias en el mercado de pases de Perú

Fichajes de la Liga 1 2026 EN VIVO: últimas noticias en el mercado de pases de Perú

Martín Távara supera a Lionel Messi: volante peruano lidera lista de jugadores sudamericanos con más goles de tiro libre

Martín Távara supera a Lionel Messi: volante peruano lidera lista de jugadores sudamericanos con más goles de tiro libre

Carlos Zambrano perdió apuesta de 100.000 soles contra streamer en partido de Fútbol 7: "Era para jugar media hora más"

Carlos Zambrano perdió apuesta de 100.000 soles contra streamer en partido de Fútbol 7: "Era para jugar media hora más"

'Proyecto blanquiazul' en FC Cajamarca: los 5 exjugadores de Alianza Lima que llegarían para la Liga 1 2026

'Proyecto blanquiazul' en FC Cajamarca: los 5 exjugadores de Alianza Lima que llegarían para la Liga 1 2026

Tony Kroos arremete contra el Mundial 2026 por el incremento de selecciones participantes: "El nivel está bajando"

Tony Kroos arremete contra el Mundial 2026 por el incremento de selecciones participantes: "El nivel está bajando"

Alianza Lima y Universitario celebran: Mininter y la PNP llegaron a un acuerdo para la 'Noche Blanquiazul' y 'Noche Crema'

Alianza Lima y Universitario celebran: Mininter y la PNP llegaron a un acuerdo para la 'Noche Blanquiazul' y 'Noche Crema'

Periodista español resalta cualidades de Sekou Gassama tras fichaje por Universitario: "Puede ser un jugador que marque diferencia"

Periodista español resalta cualidades de Sekou Gassama tras fichaje por Universitario: “Puede ser un jugador que marque diferencia”

