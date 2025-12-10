'Pol Deportes' se convertió en un fenómeno viral luego de relatar la final de la Copa Libertadores desde un cerrro. Foto: composición LR/Marca/'Arriba Mi Gente'

'Pol Deportes' se convertió en un fenómeno viral luego de relatar la final de la Copa Libertadores desde un cerrro. Foto: composición LR/Marca/'Arriba Mi Gente'

La historia de 'Pol Deportes' sigue sorprendiendo a muchas personas. El joven andahuaylino de 15 años, que llegó a Lima para narrar la final de la Copa Libertadores desde un cerro aledaño al Estadio Monumental, no imaginaba el drástico cambio que tendría su vida: en los últimos días logro convertirse en una figura mundial del deporte y ya tuvo la oportunidad de relatar un partido de la Champions League desde España.

Apenas pisó territorio español, Cliver Huamán se presentó en algunos medios y participó en la cobertura del partido entre Atlético de Madrid y PSV. Luego de su debut en el extranjero como narrador, brindó una entrevista al diario Marca, en la que aprovechó para realizarle una promesa a sus padres.

La promesa de Pol Deportes tras narrar la Champions League

En un primer momento de la conversación, Keny Huamán, hermano mayor de 'Pol Deportes', indicó que hará todo lo posible para que Cliver tenga una carrera profesional. Por otra parte, remarcó que uno de los sueños que tiene es comprarle un terreno a sus padres.

"Lo primero que voy a hacer es que Pol estudie y tenga una carrera segura. Salvar a mi hemanita y a mis padres. Ellos tienen un sueño muy grande que es comprarse un terreno. Yo voy a sacarme el ancho, ahora que estamos acá (España), que tenemos un poco de las oportunidades que cualquier chico quisiera tener. Sacarme el ancho, los años necesarios, y cumplirles el sueño", mencionó.

'Pol' secundó lo dicho por su hermano, pues desde hace varios años tienen esos objetivos. "Lo primero es estudiar y prepararme más. Como dijo mi hermano, comprarle un terreno a mi mamá porque hemos luchado muchos años", agregó el también comentarista.

Pol Deportes debuta narrando en quechua la Champions League

'Pol Deportes' estuve presente en la cobertura que realizó Radio Marca del partido entre Atlético Madrid y PSV por la Champions League. El joven sorprendió a los periodistas españoles con su talento, sobre todo al momento de narrar en quechua el gol que anotó el argentino Julián Álvarez.