HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Mira EN VIVO 'Sin Guion' con Rosa María Palacios
Mira EN VIVO 'Sin Guion' con Rosa María Palacios     Mira EN VIVO 'Sin Guion' con Rosa María Palacios     Mira EN VIVO 'Sin Guion' con Rosa María Palacios     
EN VIVO

Asesinato, elecciones, leyes e inconstitucionalidades | Sin Guion con Rosa María Palacios

Deportes

'Pol Deportes' y la promesa a sus padres tras debutar narrando la Champions League en España: "Comprarle un terreno a mi mamá"

Desde de sorprender a España al relatar un partido de la Champions League en quechua, Cliver Huamán señaló cuáles con los sueños que desea cumplirle a su familia.

'Pol Deportes' se convertió en un fenómeno viral luego de relatar la final de la Copa Libertadores desde un cerrro. Foto: composición LR/Marca/'Arriba Mi Gente'
'Pol Deportes' se convertió en un fenómeno viral luego de relatar la final de la Copa Libertadores desde un cerrro. Foto: composición LR/Marca/'Arriba Mi Gente'

La historia de 'Pol Deportes' sigue sorprendiendo a muchas personas. El joven andahuaylino de 15 años, que llegó a Lima para narrar la final de la Copa Libertadores desde un cerro aledaño al Estadio Monumental, no imaginaba el drástico cambio que tendría su vida: en los últimos días logro convertirse en una figura mundial del deporte y ya tuvo la oportunidad de relatar un partido de la Champions League desde España.

Apenas pisó territorio español, Cliver Huamán se presentó en algunos medios y participó en la cobertura del partido entre Atlético de Madrid y PSV. Luego de su debut en el extranjero como narrador, brindó una entrevista al diario Marca, en la que aprovechó para realizarle una promesa a sus padres.

PUEDES VER: 'Pol Deportes' se presenta en programa de España y sorprende con análisis de Lamine Yamal: 'Jugador de altibajos'

lr.pe

La promesa de Pol Deportes tras narrar la Champions League

En un primer momento de la conversación, Keny Huamán, hermano mayor de 'Pol Deportes', indicó que hará todo lo posible para que Cliver tenga una carrera profesional. Por otra parte, remarcó que uno de los sueños que tiene es comprarle un terreno a sus padres.

"Lo primero que voy a hacer es que Pol estudie y tenga una carrera segura. Salvar a mi hemanita y a mis padres. Ellos tienen un sueño muy grande que es comprarse un terreno. Yo voy a sacarme el ancho, ahora que estamos acá (España), que tenemos un poco de las oportunidades que cualquier chico quisiera tener. Sacarme el ancho, los años necesarios, y cumplirles el sueño", mencionó.

'Pol' secundó lo dicho por su hermano, pues desde hace varios años tienen esos objetivos. "Lo primero es estudiar y prepararme más. Como dijo mi hermano, comprarle un terreno a mi mamá porque hemos luchado muchos años", agregó el también comentarista.

PUEDES VER: ¿A qué hora juega Real Madrid vs Manchester City EN VIVO, vía ESPN, por la Champions League?

lr.pe

Pol Deportes debuta narrando en quechua la Champions League

'Pol Deportes' estuve presente en la cobertura que realizó Radio Marca del partido entre Atlético Madrid y PSV por la Champions League. El joven sorprendió a los periodistas españoles con su talento, sobre todo al momento de narrar en quechua el gol que anotó el argentino Julián Álvarez.

Notas relacionadas
'Pol Deportes' planifica su futuro en Europa: estudiará periodismo deportivo en España tras culminar su colegio

'Pol Deportes' planifica su futuro en Europa: estudiará periodismo deportivo en España tras culminar su colegio

LEER MÁS
'Pol Deportes' se presenta en programa de España y sorprende con análisis de Lamine Yamal: “Jugador de altibajos”

'Pol Deportes' se presenta en programa de España y sorprende con análisis de Lamine Yamal: “Jugador de altibajos”

LEER MÁS
¿A qué hora juega Real Madrid vs Manchester City EN VIVO, vía ESPN, por la Champions League?

¿A qué hora juega Real Madrid vs Manchester City EN VIVO, vía ESPN, por la Champions League?

LEER MÁS
'Cóndor' Mendoza deslizó el posible motivo por el que Alianza Lima no quiso más a Hernán Barcos: "Ha hecho algo que no debería hacer"

'Cóndor' Mendoza deslizó el posible motivo por el que Alianza Lima no quiso más a Hernán Barcos: "Ha hecho algo que no debería hacer"

LEER MÁS
Gonzalo Núñez reaparece en vivo con sorpresivo cambio físico: "¿Me han traído para hablar de mí o de fútbol?"

Gonzalo Núñez reaparece en vivo con sorpresivo cambio físico: "¿Me han traído para hablar de mí o de fútbol?"

LEER MÁS
Jesús Castillo rompe su silencio sobre fichaje por Universitario por encima de Sporting Cristal: “Nunca recibí un llamado"

Jesús Castillo rompe su silencio sobre fichaje por Universitario por encima de Sporting Cristal: “Nunca recibí un llamado"

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
'Pol Deportes' se presenta en programa de España y sorprende con análisis de Lamine Yamal: “Jugador de altibajos”

'Pol Deportes' se presenta en programa de España y sorprende con análisis de Lamine Yamal: “Jugador de altibajos”

LEER MÁS
Fichajes de la Liga 1 2026 EN VIVO: últimos movimientos en el mercado de pases del fútbol peruano

Fichajes de la Liga 1 2026 EN VIVO: últimos movimientos en el mercado de pases del fútbol peruano

LEER MÁS
Fichajes Universitario 2026: altas, bajas y renovaciones para Liga 1 y fase de grupos de Copa Libertadores

Fichajes Universitario 2026: altas, bajas y renovaciones para Liga 1 y fase de grupos de Copa Libertadores

LEER MÁS
'Pol Deportes' sorprende con narración en quechua en partido de Champions League y deja asombrado a periodistas españoles: “Eres un fenómeno”

'Pol Deportes' sorprende con narración en quechua en partido de Champions League y deja asombrado a periodistas españoles: “Eres un fenómeno”

LEER MÁS
Erick Delgado cuestiona a Franco Navarro por la salida de Hernán Barcos: “Fue su talón de Aquiles”

Erick Delgado cuestiona a Franco Navarro por la salida de Hernán Barcos: “Fue su talón de Aquiles”

LEER MÁS
'Pol Deportes' planifica su futuro en Europa: estudiará periodismo deportivo en España tras culminar su colegio

'Pol Deportes' planifica su futuro en Europa: estudiará periodismo deportivo en España tras culminar su colegio

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 49.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Delia Espinoza: "Si me están persiguiendo de esta manera absurda, quiere decir que mis denuncias tienen certeza"

Boca Juniors vs Racing EN VIVO por semifinales del Torneo Clausura de Argentina via ESPN y TNT Sports

Elecciones 2026: José Williams será candidato presidencial de Avanza País tras renuncia de Phillip Butters

Deportes

Boca Juniors vs Racing EN VIVO por semifinales del Torneo Clausura de Argentina via ESPN y TNT Sports

Alianza Lima ya tiene al primer candidato para reemplazar a Néstor Gorosito: hizo historia en Argentina y Ecuador

Alianza Lima y los complicados rivales que podría enfrentar en la Fase 1 de la Copa Libertadores tras ser Perú 4

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Delia Espinoza: "Si me están persiguiendo de esta manera absurda, quiere decir que mis denuncias tienen certeza"

Elecciones 2026: José Williams será candidato presidencial de Avanza País tras renuncia de Phillip Butters

Tomás Gálvez y sus cambios en la Fiscalía: designaciones y remociones en medio de crisis institucional

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025