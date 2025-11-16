Esta nueva generación de Noruega es historia pura. Nombres como Erling Haaland, Martin Odegaard y Alexander Sorloth han hecho de esta selección casi invencible y ayer supieron contragolpear en los momentos justos para derrotar a Italia e instalarse en la próxima Copa del Mundo luego de 28 largos años de espera (1-4), siendo la última vez en Francia 1998.

Si bien tenía que pasar una catástrofe para que el conjunto nórdico se quede a puertas de un nuevo Mundial, la “Azzurri” logró romper el cero sobre los 11 minutos a través de Francesco Esposito. Sin muchas ideas, los dirigidos por Gennaro Gattuso se fueron al descanso, descanso que no les sirvió de mucho para recargar energías porque lo que vino fue de no creer para los hinchas italianos que llenaron el coloso de San Siro.

Antonio Nusa (63’) puso la igualdad por lo que la alegría de Noruega se apoderó y más aún cuando Erling Haaland (78’ y 79’), demostrando que está en un excelente momento, marcó un doblete que sepultaría las ilusiones italianas, que ahora deberá jugar el repechaje (por tercera vez consecutiva) y buscar volver a una Copa del Mundial, la cual no conoce desde Brasil 2014.

Ya sobre la hora, Jordan Larsen (90’ +3) decretó el 4-1 final y el primer lugar del Grupo I con 24 puntos, marcando un total de 37 goles a favor en 8 compromisos y recibiendo apenas 5.

Italia, por su parte, volvió a decepcionar a su público que espera el repechaje europeo.