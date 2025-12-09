'Pol Deportes' causó sensación desde su llegada a Europa. El talento andahuaylino arribó al Viejo Continente para cumplir un sueño más: cubrir el partido entre Real Madrid vs Manchester City por la Champions League 2025. Su video narrando la final de la Copa Libertadores desde un cerro aledaño al Estadio Monumental llevó su nombre a niveles inimaginables y hoy es una figura mundial en el mundo deportivo.

En más de una ocasión, Cliver Huamán ha manifestado su deseo de ejercer una carrera profesional en las comunicaciones una vez que termine su etapa en el colegio. Justamente, en una reciente transmisión en TikTok, su hermano dio a conocer que 'Pol Deportes' estudiará Periodismo Deportivo en Madrid.

'Pol Deportes' estudiará periodismo deportivo en España

De esta manera, se confirmó que el narrador peruano llevará un curso de 8 meses con el objetivo de impulsar su formación académica en España. Esto iniciará una vez haya culminado su etapa escolar gracias a la financiación de diversos medios deportivos internacionales.

Sin duda alguna, la noticia llenó de orgullo a miles de peruanos, quienes le auguran un futuro prometedor a Clíver Huamán. Su esfuerzo y talento para el periodismo ha provocado que varios jóvenes lo miren como un ejemplo de inspiración para alcanzar sus metas.

'Pol Deportes' y su primera experiencia en la Champions League

'Pol Deportes' ha viajado a España para intervenir en la transmisión del duelo entre el Real Madrid y el Manchester City, válido por la sexta fecha de la fase de grupos de la Champions League. El relator peruano se integrará al equipo que llevará adelante la cobertura para el Diario Marca.

Es preciso indicar que, hace unos días, el relator tuvo la oportunidad de pisar por primera vez el Estadio Nacional para narrar el Sporting Cristal vs Alianza Lima por la ida de los playoffs de la Liga 1 2025. Poco a poco, Cliver va cumpliendo cada uno de sus sueños.