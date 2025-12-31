Sekou Gassama, el flamante refuerzo de Universitario de Deportes, sigue dando de qué hablar, pues su contratación ha sido muy cuestionada tanto por periodistas, pero sobre todo por los hinchas cremas. El delantero senegalés viene de la segunda división española sin mucho rodaje, debido a sus recurrentes lesiones, por lo que su rendimiento en el conjunto crema ha sido puesto en duda.

En este contexto, durante una entrevista con el programa Tiempo Crema, el administrador de la 'U', Franco Velazco, fue consultado sobre el tema y dio su opinión al respecto, señalando que hay muchas personas que hablan sin saber cómo se vive dentro de la institución, además de defender el fichaje de Gassama. No obstante, también llamó la atención al señalar que su llegada estaría siendo retrasada debido a temas delicados relacionados con su familia.

¿Qué dijo el administrador de Universitario sobre el fichaje de Sekou Gassama?

Tras la consulta, no dudó en apuntar contra los hinchas que han criticado el fichaje del senegalés, además de explicar que desde el momento en que firmó con los cremas se convirtió en parte de la familia, mostrándole así su respaldo.

"Lo voy a decir, aunque no lo queráis hacer: hay tantos estú*** que hablan de Gassama. Él tiene un problema muy delicado familiar que esperamos se pueda solucionar. Cuando firma y se convierte en jugador de la 'U', se convierte en parte de la familia; lo estamos ayudando y arropando para que podamos tener buenas noticias sobre su entorno familiar y él pueda estar tranquilo. Hay incluso familiares menores que están involucrados y no queremos afectar, pero el hincha sale a hablar, atacar, y no sabe que el futbolista no es un robot, es un ser humano. Y hoy Gassama, que es parte de la familia, está pasando por un momento difícil", fueron las palabras de Franco Velazco.

Sekou Gassama se unirá a Universitario en enero

Pese al contexto, Velazco remarcó que el delantero ya cuenta con un plan físico personalizado elaborado por el comando técnico. En esa línea, afirmó que la planificación no ha sido descuidada y que el jugador viene realizando trabajos que permitirán una mejor adaptación cuando se sume al plantel. “Se integrará en la quincena de enero”, precisó el administrador, sin descartar que, si las condiciones lo permiten, su llegada pueda adelantarse. "La única forma de valorar a un jugador es por su desempeño en el campo, cosa que aún no ha ocurrido", sentenció.