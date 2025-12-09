El joven nacido en Andahuaylas sigue dando de qué hablar. Clíver Huamán, más conocido como 'Pol Deportes', se encuentra actualmente en España cumpliendo su mayor sueño: ser periodista y narrar partidos de fútbol. Hace unos días, el medio Radio Marca lo invitó a una entrevista donde habló sobre su trabajo en redes sociales, que se volvió viral tras cubrir la final de la Copa Libertadores entre Flamengo y Palmeiras.

Recientemente, volvió a ser noticia, pero esta vez por narrar desde una cabina de Champions League, cubriendo el partido entre Atlético de Madrid y PSV, dejando asombrados a los periodistas españoles que lo acompañaban, pues se animó a narrar en quechua.

Pol Deportes sorprende con narración en quechua en partido de Champions League

Gracias a Radio Marca, el joven de 15 años está cumpliendo su sueño; por ello, en el partido de este martes 9, correspondiente a la jornada 6 de la Champions, pudo narrar uno de los goles de Julián Álvarez. Pero eso no fue todo: al narrar en quechua, sorprendió a los periodistas españoles, quienes lo elogiaron señalando que “era un fenómeno” y agregaron que les gustaría tenerlo allí narrando los partidos.

'Pol Deportes' cubrirá el Real Madrid vs Manchester City

Cabe destacar que Clíver Huamán se encuentra en España para participar en la retransmisión del partido entre Real Madrid y Manchester City, correspondiente a la sexta jornada de la fase de grupos de la Champions League. El joven narrador peruano será parte de la cobertura que realizará el diario Marca.

Recientemente, Huamán ya había hecho su debut en televisión durante la transmisión de Sporting Cristal vs Alianza Lima por L1 Max, donde narró un minuto del segundo tiempo desde las cabinas del Estadio Nacional.