Real Madrid vs Manchester City EN VIVO por la Champions League jornada 6: ¿a qué hora y dónde ver el partido?
Real Madrid y Manchester City se enfrentarán en vivo por la Champions League este miércoles 10 de diciembre a las 3.00 p. m. Sigue AQUÍ el minuto a minuto.
Real Madrid vs Manchester City EN VIVO por la Champions League. Se viene un partidazo por la jornada 6 de la Liga de Campeones entre los españoles y los ingleses, que se llevará a cabo este miércoles 10 de diciembre desde las 3.00 p. m. (hora peruana). El partido podrás seguirlo por la señal de ESPN y vía streaming por Disney Plus. No obstante, puedes seguir el minuto a minuto aquí, en La República Deportes, que te llevará todos los detalles del encuentro, así como de otros eventos importantes.
Los blancos se encuentran mejor posicionados que los celestes y buscarán seguir cosechando victorias en este torneo internacional. Sin embargo, ambos llegan con realidades distintas, pues los merengues vienen de caer en LaLiga frente al Celta de Vigo, mientras que los Citizens llegan tras ganar tres partidos seguidos.
¿A qué hora Real Madrid vs Manchester City?
El encuentro está programado para jugarse desde las 3.00 p.m. (hora peruana). A continuación la lista de horarios para otros países del continente.
- Colombia: 3.00 p.m.
- Ecuador: 3.00 p.m.
- Panamá: 3.00 p.m.
- México (CDMX): 2.00 p.m.
- Bolivia: 4.00 p.m.
- Venezuela: 4.00 p.m.
- Paraguay: 5.00 p.m.
- Chile: 5.00 p.m.
- Argentina: 5.00 p.m.
- Uruguay: 5.00 p.m.
- Brasil (Brasilia): 5.00 p.m.
- Estados Unidos (ET – Miami, Nueva York): 3.00 p.m.
- Estados Unidos (CT – Chicago): 2.00 p.m.
- Estados Unidos (PT – Los Ángeles): 12.00 p.m.
¿Dónde ver Real Madrid vs Manchester City?
Para ver este partidazo lo podrás hacer mediante la señal de ESPN quien cuenta con los derechos televisivos. No obstante, vía streaming tienes la opción de seguir el partido por Disney Pluy, pero también puedes seguir el partido aquí, en La República Deportes que te llevará el minuto a minuto del compromiso, así como los goles y hechos más novedosos.
Posibles alineaciones de Real Madrid vs Manchester City
- Real Madrid: Courtois, Valverde, Asencio, Rudiger, Carreras, Guler, Tchoauaméni, Bellingham, Diaz, Rodrygo, Vinicius
- Manchester City: Donnarumma, Reilly, Gvarddiol, Dias, Nunes, Foden, Nico, Reijnders, Doky, Haaland Silva