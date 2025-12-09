HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Deportes

Real Madrid vs Manchester City EN VIVO por la Champions League jornada 6: ¿a qué hora y dónde ver el partido?

Real Madrid y Manchester City se enfrentarán en vivo por la Champions League este miércoles 10 de diciembre a las 3.00 p. m. Sigue AQUÍ el minuto a minuto.

Real Madrid vs Manchester City EN VIVO por la Champions League. Foto: Champions League
Real Madrid vs Manchester City EN VIVO por la Champions League. Foto: Champions League

Real Madrid vs Manchester City EN VIVO por la Champions League. Se viene un partidazo por la jornada 6 de la Liga de Campeones entre los españoles y los ingleses, que se llevará a cabo este miércoles 10 de diciembre desde las 3.00 p. m. (hora peruana). El partido podrás seguirlo por la señal de ESPN y vía streaming por Disney Plus. No obstante, puedes seguir el minuto a minuto aquí, en La República Deportes, que te llevará todos los detalles del encuentro, así como de otros eventos importantes.

Los blancos se encuentran mejor posicionados que los celestes y buscarán seguir cosechando victorias en este torneo internacional. Sin embargo, ambos llegan con realidades distintas, pues los merengues vienen de caer en LaLiga frente al Celta de Vigo, mientras que los Citizens llegan tras ganar tres partidos seguidos.

PUEDES VER: 'Pol Deportes' sorprende con narración en quechua en partido de Champions League y deja asombrado a periodistas españoles: “Eres un fenómeno”

lr.pe

¿A qué hora Real Madrid vs Manchester City?

El encuentro está programado para jugarse desde las 3.00 p.m. (hora peruana). A continuación la lista de horarios para otros países del continente.

  • Colombia: 3.00 p.m.
  • Ecuador: 3.00 p.m.
  • Panamá: 3.00 p.m.
  • México (CDMX): 2.00 p.m.
  • Bolivia: 4.00 p.m.
  • Venezuela: 4.00 p.m.
  • Paraguay: 5.00 p.m.
  • Chile: 5.00 p.m.
  • Argentina: 5.00 p.m.
  • Uruguay: 5.00 p.m.
  • Brasil (Brasilia): 5.00 p.m.
  • Estados Unidos (ET – Miami, Nueva York): 3.00 p.m.
  • Estados Unidos (CT – Chicago): 2.00 p.m.
  • Estados Unidos (PT – Los Ángeles): 12.00 p.m.

PUEDES VER: Alianza Lima confirma primeras salidas tras destitución de Néstor Gorosito: Pablo Ceppelini y Guillermo Enrique no van más

lr.pe

¿Dónde ver Real Madrid vs Manchester City?

Para ver este partidazo lo podrás hacer mediante la señal de ESPN quien cuenta con los derechos televisivos. No obstante, vía streaming tienes la opción de seguir el partido por Disney Pluy, pero también puedes seguir el partido aquí, en La República Deportes que te llevará el minuto a minuto del compromiso, así como los goles y hechos más novedosos.

Posibles alineaciones de Real Madrid vs Manchester City

  • Real Madrid: Courtois, Valverde, Asencio, Rudiger, Carreras, Guler, Tchoauaméni, Bellingham, Diaz, Rodrygo, Vinicius
  • Manchester City: Donnarumma, Reilly, Gvarddiol, Dias, Nunes, Foden, Nico, Reijnders, Doky, Haaland Silva
Notas relacionadas
'Pol Deportes' sorprende con narración en quechua en partido de Champions League y deja asombrado a periodistas españoles: “Eres un fenómeno”

'Pol Deportes' sorprende con narración en quechua en partido de Champions League y deja asombrado a periodistas españoles: “Eres un fenómeno”

LEER MÁS
Programación Champions League 2025-26: resultados de los partidos de hoy por la fecha 6

Programación Champions League 2025-26: resultados de los partidos de hoy por la fecha 6

LEER MÁS
Barcelona se recuperó y lo volteó: derrotó 2-1 a Frankfurt por la fecha 6 de la Champions League

Barcelona se recuperó y lo volteó: derrotó 2-1 a Frankfurt por la fecha 6 de la Champions League

LEER MÁS
'Cóndor' Mendoza deslizó el posible motivo por el que Alianza Lima no quiso más a Hernán Barcos: "Ha hecho algo que no debería hacer"

'Cóndor' Mendoza deslizó el posible motivo por el que Alianza Lima no quiso más a Hernán Barcos: "Ha hecho algo que no debería hacer"

LEER MÁS
Gonzalo Núñez reaparece en vivo con sorpresivo cambio físico: "¿Me han traído para hablar de mí o de fútbol?"

Gonzalo Núñez reaparece en vivo con sorpresivo cambio físico: "¿Me han traído para hablar de mí o de fútbol?"

LEER MÁS
Jesús Castillo rompe su silencio sobre fichaje por Universitario por encima de Sporting Cristal: “Nunca recibí un llamado"

Jesús Castillo rompe su silencio sobre fichaje por Universitario por encima de Sporting Cristal: “Nunca recibí un llamado"

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
'Pol Deportes' sorprende con narración en quechua en partido de Champions League y deja asombrado a periodistas españoles: “Eres un fenómeno”

'Pol Deportes' sorprende con narración en quechua en partido de Champions League y deja asombrado a periodistas españoles: “Eres un fenómeno”

LEER MÁS
Alianza Lima perdió ante Osasco por su debut en el Mundial de Clubes de Vóley 2025

Alianza Lima perdió ante Osasco por su debut en el Mundial de Clubes de Vóley 2025

LEER MÁS
Fichajes de la Liga 1 2026 EN VIVO: últimos movimientos en el mercado de pases del fútbol peruano

Fichajes de la Liga 1 2026 EN VIVO: últimos movimientos en el mercado de pases del fútbol peruano

LEER MÁS
Alineaciones Sporting Cristal - Cusco FC: posibles formaciones del partido por final de los playoffs de la Liga 1 2025

Alineaciones Sporting Cristal - Cusco FC: posibles formaciones del partido por final de los playoffs de la Liga 1 2025

LEER MÁS
Fichajes Universitario 2026: altas, bajas y renovaciones para Liga 1 y fase de grupos de Copa Libertadores

Fichajes Universitario 2026: altas, bajas y renovaciones para Liga 1 y fase de grupos de Copa Libertadores

LEER MÁS
Canal de TV para ver partidos de Alianza Lima gratis en el Mundial de Clubes de Vóley 2025

Canal de TV para ver partidos de Alianza Lima gratis en el Mundial de Clubes de Vóley 2025

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 49.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Canal confirmado de Real Madrid contra Manchester City por la fecha 6 de la Champions League

Atención pasajeros: estos son los horarios del Metropolitano y corredores por el feriado 8 y 9 de diciembre

Examen UNI IEN y Beca 18 2026-I: link de resultados para ver la lista de ingresantes

Deportes

Canal confirmado de Real Madrid contra Manchester City por la fecha 6 de la Champions League

'Pol Deportes' recibe propuesta para narrar el Mundial en medio de España y señala: "Yo tenía ese sueño en un canal de Perú"

Fichajes de la Liga 1 2026 EN VIVO: Universitario oficializa la baja de Jairo Vélez

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Tomás Gálvez removió a Germán Juárez Atoche del Equipo Especial Lava Jato y lo nombra como fiscal superior

Elecciones 2026: las nuevas caras de los partidos para los próximos comicios

CAL rechaza decisión del TC y alerta sobre impunidad en crímenes de lesa humanidad: "Limita la investigación"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025