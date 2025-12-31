HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Incendio en almacén moviliza múltiples unidades de bomberos
Incendio en almacén moviliza múltiples unidades de bomberos     Incendio en almacén moviliza múltiples unidades de bomberos     Incendio en almacén moviliza múltiples unidades de bomberos     
Voraz incendio consume taller de pirotécnicos en Santa Anita
Voraz incendio consume taller de pirotécnicos en Santa Anita     Voraz incendio consume taller de pirotécnicos en Santa Anita     Voraz incendio consume taller de pirotécnicos en Santa Anita     
EN VIVO

AÑO NUEVO 2026: CUENTA REGRESIVA Y HORA MUNDIAL EN VIVO | #LR

Deportes

Sebastián Britos se convertirá en el flamante refuerzo de Peñarol para la Copa Libertadores tras su paso por Universitario

Luego de ser tricampeón con Universitario, Sebastián Britos se alista para una nueva aventura tras acordar su fichaje con el mítico club de Sudamérica.

Peñarol estaría próximo a anunciar a Sebastián Britos como nuevo refuerzo. Foto: composición LR/Instagram
Peñarol estaría próximo a anunciar a Sebastián Britos como nuevo refuerzo. Foto: composición LR/Instagram

Tras su salida de Universitario de Deportes, Sebastián Britos ya tendría dónde continuar su trayectoria como futbolista profesional y será en su país natal, Uruguay. Según diversos medios, el charrúa sería el flamante fichaje de Peñarol, conjunto que actualmente está clasificado para la Copa Libertadores 2026.

De este modo, se evidencia que Peñarol, cinco veces campeón de la Copa Libertadores, se prepara de la mejor manera para encarar la fase de grupos, instancia en la que estará ubicado en el Bombo 1 de cara al sorteo que se realizará en marzo. Sebastián Britos asumirá un nuevo desafío a sus 37 años, con el objetivo de llevar al conjunto aurinegro a lo más alto.

PUEDES VER: Periodista español resalta cualidades de Sekou Gassama tras fichaje por Universitario: “Puede ser un jugador que marque diferencia”

lr.pe

Sebastián Britos será el flamante refuerzo de Peñarol

A esto se suma la información brindada por el reconocido periodista uruguayo Gonzalo Ronchi, quien señaló que todo está encaminado para que Sebastián Britos regrese al fútbol charrúa y lo haga en uno de los grandes del continente como Peñarol. El cuadro carbonero busca experiencia para el 2026 y no duda en apostar por el arquero, que viene de encadenar tres títulos consecutivos en los últimos tres años.

"Peñarol cerró al arquero Sebastián Britos. Fue campeón uruguayo con Liverpool en 2023 y viene de ser campeón en Perú con Universitario", escribió en su cuenta de X.

¿Cómo le fue a Sebastián Britos en su última temporada con Universitario?

En cuanto a su rendimiento durante la temporada 2025, el arquero disputó 40 partidos oficiales, en los que recibió 31 goles y logró mantener su arco en cero en 17 oportunidades, números que reflejan su solidez y regularidad bajo los tres palos.

PUEDES VER: Administrador de Universitario apunta contra hinchas que critican contratación de Sekou Gassama: “Es parte de la familia”

lr.pe

¿En qué clubes jugó Sebastián Britos?

  • Bella Vista (Uruguay)
  • Wanderers (Uruguay)
  • Oriente Petrolero (Bolivia)
  • Liverpool FC (Uruguay)
  • Inter Palmira (Colombia)
  • CA Cerro (Uruguay)
  • Tanque Sisley (Uruguay)
  • Juventud (Uruguay)
  • Atlante (México)
  • Rocha FC (Uruguay)
  • Central Español (Uruguay)
  • Universitario (Perú)
Notas relacionadas
Administrador de Universitario apunta contra hinchas que critican contratación de Sekou Gassama: “Es parte de la familia”

Administrador de Universitario apunta contra hinchas que critican contratación de Sekou Gassama: “Es parte de la familia”

LEER MÁS
Universitario llegó a un acuerdo con Racing Club para el préstamo por un año del extremo Héctor Fertoli

Universitario llegó a un acuerdo con Racing Club para el préstamo por un año del extremo Héctor Fertoli

LEER MÁS
Franco Velazco reveló por qué Sekou Gassama llegará tarde a la pretemporada de Universitario: "Está pasando un momento complicado"

Franco Velazco reveló por qué Sekou Gassama llegará tarde a la pretemporada de Universitario: "Está pasando un momento complicado"

LEER MÁS
Universitario en el mercado de fichajes: altas, bajas y rumores del tricampeón de la Liga 1

Universitario en el mercado de fichajes: altas, bajas y rumores del tricampeón de la Liga 1

LEER MÁS
Fichajes de Alianza Lima: altas y bajas del club íntimo para la temporada 2026 de Liga 1 y Copa Libertadores

Fichajes de Alianza Lima: altas y bajas del club íntimo para la temporada 2026 de Liga 1 y Copa Libertadores

LEER MÁS
Fichajes de la Liga 1 2026 EN VIVO: últimas noticias en el mercado de pases de Perú

Fichajes de la Liga 1 2026 EN VIVO: últimas noticias en el mercado de pases de Perú

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Universitario llegó a un acuerdo con Racing Club para el préstamo por un año del extremo Héctor Fertoli

Universitario llegó a un acuerdo con Racing Club para el préstamo por un año del extremo Héctor Fertoli

LEER MÁS
¿Qué partidos se juegan mañana 1 de enero? fixture, horarios y donde ver los primeros encuentros en año nuevo 2026

¿Qué partidos se juegan mañana 1 de enero? fixture, horarios y donde ver los primeros encuentros en año nuevo 2026

LEER MÁS
Martín Távara supera a Lionel Messi: volante peruano lidera lista de jugadores sudamericanos con más goles de tiro libre

Martín Távara supera a Lionel Messi: volante peruano lidera lista de jugadores sudamericanos con más goles de tiro libre

LEER MÁS
Innova Sports, grupo dueño de Sporting Cristal, anunció la venta de la agencia de futbolistas Agref a fondo internacional

Innova Sports, grupo dueño de Sporting Cristal, anunció la venta de la agencia de futbolistas Agref a fondo internacional

LEER MÁS
Universitario cerraría su último fichaje extranjero: Héctor Fertoli deja Argentina para unirse al tricampeón peruano

Universitario cerraría su último fichaje extranjero: Héctor Fertoli deja Argentina para unirse al tricampeón peruano

LEER MÁS
Administrador de Universitario apunta contra hinchas que critican contratación de Sekou Gassama: “Es parte de la familia”

Administrador de Universitario apunta contra hinchas que critican contratación de Sekou Gassama: “Es parte de la familia”

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 49.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Exministros cuestionados de Dina Boluarte buscan un escaño en el Congreso 2026

El túnel que cruzará San Juan de Lurigancho en 10 minutos: cómo será y cuándo se inaugura

Accidente en Machu Picchu EN VIVO: detienen a cuatro trabajadores de Perú Rail e Inca Rail durante investigación

Deportes

Administrador de Universitario apunta contra hinchas que critican contratación de Sekou Gassama: “Es parte de la familia”

¿Qué partidos se juegan mañana 1 de enero? fixture, horarios y donde ver los primeros encuentros en año nuevo 2026

Kylian Mbappé será baja en el Real Madrid por una lesión en la rodilla izquierda

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Exministros cuestionados de Dina Boluarte buscan un escaño en el Congreso 2026

Corte Suprema rechaza pedido de la Fiscalía para anular inscripción de Fuerza Popular

Elecciones 2026: JEE de Lima Centro 1 y 2 y sus funciones en los comicios electorales

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025