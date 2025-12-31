Tras su salida de Universitario de Deportes, Sebastián Britos ya tendría dónde continuar su trayectoria como futbolista profesional y será en su país natal, Uruguay. Según diversos medios, el charrúa sería el flamante fichaje de Peñarol, conjunto que actualmente está clasificado para la Copa Libertadores 2026.

De este modo, se evidencia que Peñarol, cinco veces campeón de la Copa Libertadores, se prepara de la mejor manera para encarar la fase de grupos, instancia en la que estará ubicado en el Bombo 1 de cara al sorteo que se realizará en marzo. Sebastián Britos asumirá un nuevo desafío a sus 37 años, con el objetivo de llevar al conjunto aurinegro a lo más alto.

Sebastián Britos será el flamante refuerzo de Peñarol

A esto se suma la información brindada por el reconocido periodista uruguayo Gonzalo Ronchi, quien señaló que todo está encaminado para que Sebastián Britos regrese al fútbol charrúa y lo haga en uno de los grandes del continente como Peñarol. El cuadro carbonero busca experiencia para el 2026 y no duda en apostar por el arquero, que viene de encadenar tres títulos consecutivos en los últimos tres años.

"Peñarol cerró al arquero Sebastián Britos. Fue campeón uruguayo con Liverpool en 2023 y viene de ser campeón en Perú con Universitario", escribió en su cuenta de X.

¿Cómo le fue a Sebastián Britos en su última temporada con Universitario?

En cuanto a su rendimiento durante la temporada 2025, el arquero disputó 40 partidos oficiales, en los que recibió 31 goles y logró mantener su arco en cero en 17 oportunidades, números que reflejan su solidez y regularidad bajo los tres palos.

¿En qué clubes jugó Sebastián Britos?