Un nuevo reconocimiento para Pol Deportes. Previo al partido entre Real Madrid y Manchester City por Champions League, el joven relator recibió una sorpresa por parte del club inglés. La directiva de los 'citycenz' enviaron a emisarios para brindarle un presente, destacando el trabajo que viene realizando.

Durante la transmisión del programa 'Arriba Mi Gente', se mencionó que el adolescente de 15 años también será entrevistado por el canal oficial del gigante inglés.

Manchester City sorprende a Pol Deportes al regalarle una camiseta

Pol Deportes sigue recibiendo elogios a nivel mundial. En esta ocasión, emisarios del Manchester City lo sorprendieron al brindarle una camiseta oficial personalizada con su nombre. Este reconocimiento llenó de alegría al relator peruano, quien se mostró emocionado por las muestras de afecto que viene teniendo.

No fue la única sorpresa. A horas de relatar el encuentro por Champions League, Cliver recibió la noticia de que adicional a ello, será entrevistado por el canal oficial del Manchester City, el cual cuenta con millones de seguidores.

Pol Deportes narrará el Real Madrid vs Manchester City

El joven relator peruano se encargará de retransmitir este encuentro válido por la fecha 6 de la Champions League. Recordemos que la producción del programa 'Arriba Mi Gente' se encargó de llevar a 'Pol Deportes' a España para que pueda cumplir su sueño de narrar la competición más importante a nivel de clubes.

¿A qué hora jugarán Real Madrid vs Manchester City?

El partido está programado para jugarse desde las 3.00 p.m. (hora peruana). A continuación la lista de horarios para otros países del continente:

Colombia, Ecuador: 3.00 p.m.

3.00 p.m. Bolivia, Venezuela: 4:00 p.m.

4:00 p.m. Paraguay, Chile, Argentina, Uruguay, Brasil: 5.00 p.m.

Noticia en desarrollo...